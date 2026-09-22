घर में कई ऐसे हिस्से होते हैं, जिन्हें लोग खाली छोड़ देते हैं। इन्हीं में से एक कॉर्नर भी है, लेकिन इनमें थोड़ी सजावट कर आप सुकून भरा कोना बना सकते हैं। यह जगह पढ़ने, चाय पीने और दिनभर की थकान के बाद कुछ समय अकेले बिताने में काम आ सकती है। अगर आप भी इन कोनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां से सजावट के आइडिया ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सजावट में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, घर में मौजूद सामान और कुछ छोटे बदलाव करके इस जगह को खूबसूरत बनाई जा सकती है।

ऐसी कुर्सी रखें

जिस कोने को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दें। इसे आकर्षक बनाने के लिए वहां पर छोटी कालीन या मैट बिछा सकते हैं। अब उस जगह के आकार के हिसाब से एक आरामदायक कुर्सी, रॉकिंग चेयर या छोटा सोफा रख सकते हैं। अगर जगह कम है तो बड़ी कुर्सी के बजाय छोटी आर्मचेयर रखी जा सकती है।

कुशन रखें

अब इस जगह को थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए कुर्सी या सोफे पर मुलायम कुशन रखें। इसके साथ हल्का थ्रो या छोटी चादर भी रख सकते हैं। इससे कोना ज्यादा आरामदायक और आकर्षक लगता है।

लाइट का सही चुनाव करें

क्योंकि आप इस कोने को सुकून के पल बिताने के लिहाज से बना रहे हैं, तो यहां लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आंखों को आराम दे और मन को शांत रखे। इसके लिए तेज सफेद रोशनी के बजाए हल्की रोशनी रखें। यहां आप फ्लोर लैंप, टेबल लैंप या वॉल लाइट लगा सकते हैं। किताब पढ़ने का मन है, तो ऐसी रोशनी रखें, जिससे आंखों पर ज्यादा जोर न पड़े।

पौधों से दें प्राकृतिक लुक

पौधे जहां भी होते हैं वहां का माहौल थोड़ा शांत और प्राकृतिक नजर आता है। ऐसे में आप इस कोने की जगह के अनुसार मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरेका पाम या दूसरे इंडोर प्लांट रख सकते हैं। इसके लिए आप फ्लोर प्लांटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बुकशेल्फ बनाएगी जगह को क्लासी

इस कोने में अगर पर्याप्त जगह बची है तो वहां पर एक छोटा सा बुकशेल्फ लगाकर रीडिंग कॉर्नर का रूप दिया जा सकता है। वॉल-माउंटेड शेल्फ भी लगा सकते हैं। इस पर आप अपनी पसंदीदा किताबें रख सकते हैं।

साइड टेबल से बनाएं आकर्षक

कुर्सी के पास एक छोटी साइड टेबल रख देने से उस पर आप किताबें, चाय-कॉफी का कप, पानी की बोतल या छोटे पौधे रख सकते हैं। इससे कोना थोड़ा आकर्षक लगता है।

दीवार की सजालट से मिलेगा प्रीमियम लुक

प्रीमियम लुक के लिए कोने वाली दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग, प्रकृति की तस्वीर, छोटा मिरर या दो-तीन फ्रेम लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर आप कुछ सजावटी सामान भी रख सकते हैं। एक हल्की खुशबू वाला डिफ्यूजर या सुगंधित कैंडल भी रखा जा सकता है।

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