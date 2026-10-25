उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे की रोटी खाई जाती है। कई बार रोज एक ही तरह की रोटी खाकर मन ऊब जाता है। ऐसे में लोग कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए लोग कई बार रोस्टोरेंट का रुख करते हैं। लेकिन आप अपनी रोटी में नया जायका जोड़कर उसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप गेहूं के आटे में अजवाइन, कलौंजी, जीरा और लहसुन जैसी चीजें डालकर रोटी को स्वादिष्ट, चटपटी और खुशबूदार बना सकते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक के खाने में खा सकते हैं। इस रोटी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। घर में मौजूद कुछ मसालों की मदद से ही इसे तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं साधारण रोटी का जायका किस तरह बढ़ाएं।

रोटी का जायका बदलने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

आधा छोटा चम्मच कलौंजी

आधा छोटा चम्मच जीरा

3-4 लहसुन की कलियां

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

रोटी सेंकने के लिए घी या तेल (वैकल्पिक)

मसालेदार रोटी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले अजवाइन, कलौंजी और जीरे को एक कटोरी में निकाल लें। अजवाइन को हथेली के बीच हल्का मसल दें, ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह निकल आए। इससे रोटी में जायका बढ़ेगा। इसके बाद लहसुन की कलियों को छीलकर बारीक काट लें या कूट लें। इसके बाद हरे धनिये को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। धनिया में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए।

अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और इसमें अजवाइन, कलौंजी, जीरा, बारीक कटा लहसुन, हरा धनिया और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। आटा न बहुत सख्त होना चाहिए और न ही बहुत ढीला। इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा अच्छी तरह जम जाएगा और रोटियां बेलना आसान होगा।

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। सूखा आटा लगाकर इन्हें गोल आकार में बेलें। रोटी को मध्यम मोटाई में रखें, ताकि इसमें मौजूद मसाले और लहसुन के टुकड़े आसानी से पक सकें। इसके बाद तवे को गर्म करें और उस पर रोटी डालें, एक तरफ हल्के भूरे निशान आने पर पलट दें। दूसरी तरफ भी सेंकें और जरूरत अनुसार घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें। आंच मध्यम रखें, ताकि लहसुन और धनिया जले नहीं और रोटी अंदर से पक जाए। आपकी स्वादिष्ट और मसालेदार रोटी तैयार है। इसे आप सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, दही, अचार या दाल के साथ परोस सकते हैं। इस तरह आप इन चीजों को मिलाकर साधारण रोटी का जायका बदल सकते हैं।

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