जब भी कोई मेहमान या व्यक्ति घर में आता है, तो उसे लिविंग रूम में बैठाया जाता है। ऐसे में लिविंग रूम घर का वह मुख्य हिस्सा है, जिसे व्यवस्थित और स्टाइलिश रखना बेहद जरूरी है। कई बार लिविंग रूम में तो लोग खूब सजावटी सामान रखे होते हैं लेकिन दीवारों का रंग पूरे कमरे का लुक फीका कर देता है। अगर दीवारों पर सही रंग का पेंट न किया जाए तो इससे न सिर्फ कमरे का लुक बिगड़ता है बल्कि रौनक भी कम हो जाती है। इसलिए लिविंग रूम की दीवारों पर सही पेंट का चुनाव करना काफी जरूरी है।

आज के समय में लोग अपने कमरे के आकार, प्राकृतिक रोशनी और फर्नीचर के रंग को ध्यान में रखते हुए कमरे को पेंट करवाते हैं। इसके साथ ही कलर कॉम्बिनेशन का भी चलन काफी बढ़ गया है। इसमें कमरे के दो या तीन दीवार पर एक रंग का पेंट होता है और बची दीवार पर दूसरे रंग का। ऐसे में आइए जानते हैं लिविंग रूम को बड़ा और रोशनी से भरपूर दिखाने के लिए कौन से कलर कॉम्बिनेशन का चुनाव करना चाहिए।

1- सफेद और हल्का बेज

आप अपने लिविंग रूम को बड़ा और रोशनी से भरपूर बनाने के लिए सफेद और हल्का बेज रंग का चुनाव कर सकते हैं। सफेद रंग कमरे को खुला और रोशनी से भरपूर दिखाने में मदद करता है। ऐसे में आप सफेद के साथ बेज रंग का पेंट करवा सकते हैं। यह छोटे लिविंग रूम या कम प्राकृतिक रोशनी वाले कमरों के लिए परफेक्ट माना जाता है।

कमरे की सजावट

इन रंगों वाली दीवारों के साथ आप कमरे में हल्के बेज और सफेद रंग के सोफे, कुशन, पर्दे और अन्य सजालटी सामान रख सकते हैं।

2- ऑफ-व्हाइट और हल्का ग्रे

लिविंग रूम को मॉडर्न और मिनिमल टच देना चाहते हैं तो ऑफ-व्हाइट और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन का चुनाव कर सकते हैं। ऑफ-व्हाइट दीवारें कमरे को ब्राइट दिखाती हैं, जबकि हल्का ग्रे रंग इंटीरियर में गहराई और संतुलन लाता है। आप अपने लिविंग रूम के तीन दीवारों पर ऑफ-व्हाइट और एक दीवार पर हल्का ग्रे रंग का पेंट कर सकते हैं।

कमरे की सजावट

अगर कमरा छोटा है तो ऑफ-व्हाइट और हल्का ग्रे कलर वाली दीवारों के साथ ग्रे या लकड़ी के रंग का फर्नीचर रखा जा सकता है।

3- क्रीम और हल्का हरा

क्रीम और हल्का हरा रंग आपके लिविंग रूम में प्राकृतिक और शांत माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। पेस्टल ग्रीन या सेज ग्रीन जैसे हल्के शेड कमरे को फ्रेश, बड़ा और प्रीमियम लुक देने में मदद कर सकते हैं। मुख्य दीवारों पर क्रीम और किसी एक दीवार या सजावटी हिस्से में हल्के हरे रंग का पेंट करवा सकते हैं।

कमरे की सजावट

ऐसे पेंट के साथ आप कमरे में पौधे, लकड़ी के फर्नीचर और प्राकृतिक रंगों के पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

4- बेज और हल्का ब्राउन

कमरे को बड़ा, लकड़ी जैसा क्लासी और शानदार लुक देने के लिए बेज और हल्का ब्राउन कलर चुना जा सकता है। यह कॉम्बिनेशन कमरे को अधिक चमकीला बनाने के बजाय गर्माहट लुक देने में मदद करता है।

कमरे की सजावट

बेज रंग के फर्नीचर, सेंटर टेबल और हल्के ब्राउन रंग के सजावटी सामान से कमरे को एक प्रीमियम लुक दिया जा सकता है।

5- ऑफ व्हाइट और पेस्टल पीच

लिविंग रूम में आकर्षक और सुकून भरा माहौल बनाने के लिए आप ऑफ व्हाइट और पेस्टल पीच रंगों का चयन कर सकते हैं। पेस्टल पीच कमरे में हल्की गर्माहट और ऑफ व्हाइट रंग जगह को खुला और रोशन दिखाने में मदद करता है।

कमरे की सजावट

इस कॉम्बिनेशन के साथ आप पीच रंग के कुशन, पर्दे या डेकोरेशन आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

6- सफेद और हल्का नीला

सबसे बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन में से एक सफेद और हल्का नीला रंग भी है। यह कमरे को खुलापन और रोशनी से भरपूर बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप दो दीवारों पर हल्का नीला रंग और बाकी दो दीवारों पर सफेद रंग का पेंट करवा सकते हैं।

कमरे की सजावट

सजावट के लिए आप सोफा, कुशन, पर्दे या रग में हल्का नीला रंग शामिल कर सकते हैं।

7- सफेद और हल्का पीला

अगर आपके लिविंग रूम में प्राकृतिक रोशनी कम आती है तो सफेद और हल्के पीले रंग का पेंट करवा सकते हैं। हल्का पीला रंग कमरे को गर्माहट और उजाले का एहसास देता है। वहीं, सफेद कमरे को रोशन और खुला दिखाने में मदद करता है।

कमरे की सजावट

इसके साथ आप हल्का क्रीम या हल्के पीले शेड वाले पर्दे, कुशन और अन्य सजावटी सामान रख सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

अगर आपके कमरे में पर्याप्त धूप आती है तो हल्के गर्म या ठंडे दोनों तरह के रंग चुन सकते हैं।

अगर कमरे में कम प्राकृतिक रोशनी आती है तो बहुत गहरे रंगों से बचना चाहिए।

छत के लिए हमेशा सफेद या बहुत हल्का शेड चुनना चाहिए।

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