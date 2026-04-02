काफी लोगों को बागवानी का शौक होता है। शहरों में रहने वाले लोग सीमित जगह के चलते अपनी बालकनी को मिनी गार्डन का रूप देते हैं। इसमें वे तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूल, ताजी सब्जियां और अन्य सजावटी पौधे लगाते हैं, जिससे घर में हरियाली बनी रहती है। बालकनी गार्डनिंग न सिर्फ देखने में सुंदर लगती है, बल्कि इससे ताजी हवा का एहसास भी मिलता है। कई ऐसे फूल हैं जो गर्मी के मौसम में लगाए जाते हैं। ये रंग-बिरंगे फूल न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि, उनकी भीनी-भीनी खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर देती है।

अगर आप भी अपनी बालकनी में महकते हुए मिनी गार्डन में बदलना चाहते हैं, तो गर्मियों के लिए सही फूलों का चयन करना जरूरी है। आइए जानते हैं इस मौसम में कौन-कौन से सुगंधित फूल लगाए जा सकते हैं:

1- मोगरा

मोगरा सबसे आम फूल है, जो आपको किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। इसके पौधों में गर्मियों के मौसम में फूल लदते हैं। इन फूलों से शाम को तेज सुगंध आती है। ऐसे में इसे आप इस गर्मी लगा सकते हैं।

2- रात रानी

रात रानी तेज सुगंध देने वाला पौधा है, जो खासतौर पर गर्मियों के मौसम में खूब महकता है। इसके छोटे-छोटे फूल रात के समय खिलते हैं और पूरी बालकनी को अपनी भीनी खुशबू से भर देते हैं। रात में रूम का दरवाजा कुछ देर के लिए खोल दें तो इसकी भीनी-भीनी खुशबू पूरे घर को महका सकती है।

3- चमेली

चमेली एक बेहद सुगंधित और आसानी से उगने वाला पौधा है, जो गर्मियों में लगातार फूल देता है। इसके छोटे-छोटे सफेद फूल अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इसे भी आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं।

4- रजनीगंधा

रजनीगंधा भी गर्मियों में खिलने वाला फूल है। इसके फूलों की मीठी और तेज खुशबू शाम के समय ज्यादा महसूस होती है, जिससे बालकनी और घर का माहौल ताजगी से भर जाता है। यह पौधा अच्छी धूप में तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले।

5- गुलाब

अगर आप गर्मियों में अपनी बालकनी में फूल लगाना चाहते हैं तो गुलाब भी जरूर लगाएं। इसकी खुशबू न सिर्फ घर के माहौल को ताजा बनाती है बल्कि, इसकी सुंदरता से बालकनी की रौनक और भी बढ़ जाता है। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां 5-6 घंटे की धूप मिल सके।

6- लैवेंडर

लैवेंडर अपनी ठंडी, हल्की और सुकून देने वाली खुशबू के लिए जाना जाता है। इसके बैंगनी रंग के छोटे-छोटे फूल बालकनी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इसकी सौम्य सुगंध मन को शांत करती है। ऐसे में इस गर्मी यह पौधा भी आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं।

7- चंपा

इन फूलों के साथ आप चंपा का भी पौधा लगा सकते हैं। यह गर्मी में अच्छी तरह बढ़ने वाला पौधा है। यह अपनी सुंदरता और सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। शाम के समय इसके फूलों से आती भीनी-भीनी खुशबू बालकनी और घर को महका सकता है।

8- बेला

बेला भी गर्मियों में खिलने वाला पौधा है। इसके छोटे सफेद फूल शाम के समय तेज खुशबू फैलाते हैं। इसे नियमित पानी और हल्की धूप की जरूरत होती है। इसे भी आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं।

घर को सुगंधित और फ्रेश बनाने का तरीका

शाम के वक्त इनमें से किसी भी फूल को बालकनी से उठाकर कुछ देर के लिए बेडरूम या लिविंग रूम में रख सकते हैं। इससे पूरे घर में भीनी-भीनी खुशबू पहुंच जाएगी, जो नेचुरल फ्रेशनर की तरह काम करता है।

Also Read

मिनी गार्डनिंग आइडियाज, इन 8 तरीकों से सजाएं छोटी बालकनी

