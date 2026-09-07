परिवार, रिश्तेदार, मित्र और समाज मनुष्य के जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दूसरों की मदद करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हमारी सामाजिक परंपराओं में शामिल है। मगर दूसरों के लिए जीते-जीते कई बार हम अपनी जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। धीरे-धीरे यह आदत हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है। इसलिए दूसरों की परवाह करने के साथ-साथ अपनी जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसे स्वार्थी होना नहीं, बल्कि आत्म-देखभाल (सेल्फ केयर) कहा जाता है। अपनी भावनाओं को समझने और तनाव को कम करने के लिए खुद को समय देना जरूरी है।

अपनी जरूरतों का ध्यान रखना स्वार्थ या सेल्फिश होना नहीं होता है बल्कि इससे हम अपनी जरूरतों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपने आपको छोड़कर बाकी लोगों को पहली प्रायोरिटी रखते हैं, तो यहां दिए गए तरीके आपकी मदद कर सकते हैं।

खुद पर ध्यान देना है जरूरी

समाज में त्याग और समर्पण को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मगर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्त रहने लगा है कि वह खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। माता-पिता बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, कर्मचारी संस्थान की जिम्मेदारियों में अपनी निजी जिंदगी को पीछे कर देते हैं और कई लोग परिवार की खुशी के लिए अपनी पसंद तक भूल जाते हैं। यह भावना निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहे और स्वयं की आवश्यकताओं को लगातार टालता रहे, तो उसके भीतर असंतोष, तनाव और थकान पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए खुद पर ध्यान देना भी जरूरी है।

अहमियत का दायरा

इस बात को समझना आवश्यक है कि अपनी जरूरतों पर ध्यान देने का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। स्वार्थ वह है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचता है और दूसरों की परवाह नहीं करता। इसके विपरीत, आत्म-देखभाल का अर्थ है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को समझना। पर्याप्त नींद लेना, समय पर भोजन करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी रुचियों के लिए समय निकालना और आराम करना भी जीवन की आवश्यकताएं हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि जब शरीर और मन स्वस्थ रहेगा, तभी तक हम लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाएंगे और दूसरों की मदद के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। अपनी जरूरतों को समझने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि हमारे लिए वास्तव में महत्त्वपूर्ण क्या है।

प्राथमिकताओं की पहचान

तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया ने भी दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति बढ़ा दी है। इस दौड़ में अपनी वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना कठिन हो जाता है। हर इच्छा जरूरत नहीं होती और हर सामाजिक अपेक्षा को पूरा करना भी आवश्यक नहीं होता। यदि किसी काम को करने से हमारी सेहत, समय या मानसिक शांति लगातार प्रभावित हो रही है, तो उस पर पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल जिम्मेदारियां निभाना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक और संतुलित बनाना भी है। दूसरों के लिए संवेदनशील होना जितना आवश्यक है, उतना ही खुद की जरूरतों पर ध्यान देना भी है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं में खुद को शामिल करना बहुत जरूरी है।