अक्सर हम कुछ न कुछ ऐसी चीज खोजते रहते हैं, जिससे घर को आकर्षक और खूबसूरत बनाया जा सके। बाजार में तरह-तरह की सजावटी चीजें मिलती हैं, जिन्हें घर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ लोगों को घर पर क्रिएटिव चीजें बनाने का शौक होता है। अगर आप भी कुछ यूनिक और आकर्षक चीजें बनाना चाहती हैं, पेपर कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी मदद से कम बजट में शानदार डेकोरेटिव चीजें तैयार की जा सकती है। जिसे दीवार या खाली जगह को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिवाली आने वाली है और ऐसे में पेपर का इस्तेमाल करके आप घर को सजाने के लिए आसान और खूबसूरत चीजें बना सकती हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। रंगीन पेपर, स्टोन, लेस, मिरर और कुछ सजावटी चीजों की मदद से इन्हें तैयार किया जा सकता है।

पेपर कप हैंगिंग डेकोर

पेपर कप सिर्फ चाय या कॉफी पीने के लिए नहीं बल्कि घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे आप दीवार पर टांगने के लिए खूबसूरत वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। दिवाली के मौके पर आप इससे घर को सजा सकते हैं। इसके लिए पेपर कप, लेस और सजावटी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले पेपर कप के ऊपर अपनी पसंद की लेस को गोल-गोल लपेटकर चिपका दें। इसकी जगह रंगीन पेपर या कपड़ा भी चिपका सकते हैं। आपके पास मौजूद सजावटी चीजें जैसे मिरर, स्टोन या कुंदन सभी को पेपर कप के ऊपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह चिपकाएं। अब इसके बेस को पीले रंग से पेंट कर दें। अब टैसल्स लें और इन्हें धागे में पिरोएं और कप के बीच पॉम-पॉम लगाकर इसे कप के अंदर से डालें ताकि टैसल्स नीचे न खिसके। अब इस धागे में मोती और बीच में पॉम-पॉम लगाएं। सबसे ऊपर की रिंग लगाएं ताकि इसे हैंग करने में आसानी हो। इस तरह आप चार-पांच हैंगिंग को तैयार कर सकते हैं। इन्हें दरवाजे के साइड में या खाली दीवार पर टांग सकते हैं।

पेपर कप से बनाएं झूमर

झूमर खरीदने के लिए हम अक्सर बाजार जाते हैं। लेकिन इसे आप घर पर ही पेपर कप की मदद से बना सकते हैं। इसे अपनी मर्जी के अनुसार रंग और डिजाइन देकर तैयार कर सकते हैं। पेपर कप से झूमर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद का रंग इसके ऊपर करें। सभी पेपर कप पर काले रंग का पेंट कर दें। अब कप के नीचे और ऊपर वाले हिस्से पर छोटे-छोटे मिरर चिपकाएं। कप के बीच में एक बड़ा स्टोन चिपकाएं और उसके चारों और मोती चिपका सकते हैं। काले रंग के ऊपर सफेद मोती अच्छा लुक दे सकते हैं। इस तरह आप कई सारे पेपर कप को तैयार कर लें। अब कार्डबोर्ड के टुकड़े को गोल आकार में काट लें और इसके बीच खाली जगह रखें। रिंग लाइट के अनुसार इसे काट लें। फिर इसे रंगीन पेपर की मदद से सजाएं। अब पेपर कप में रस्सी बांधकर सर्कल के ऊपर चिपकाएं। ध्यान रखें कि पेपर कप को ऊपर नीचे करके लगाएं ताकि अच्छा डिजाइन बन जाए।