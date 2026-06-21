काफी लोग ऐसे हैं जो विकेंड के मौके पर या फिर किसी खास अवसर पर घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं। इस दौरान घर आए मेहमानों को तरह-तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि स्नैक्स में क्या सर्व किया जाए, जो हर किसी को पसंद आए। इसके लिए अक्सर लोग बाहर से कुछ न कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वादिष्ट स्नैक्स हैं जिन्हें आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। यहां पर 5 टैस्ट स्नैक्स के बारे में बताया गया है, जिसे आप कम समय में पार्टी के दौरान तैयार कर सकते हैं।

1- क्रिस्पी आलू टिक्की

बच्चों से लेकर बड़ों तक को क्रिस्पी आलू टिक्की खूब पसंद आती है। इसके बनाने के लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें और उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा ब्रेडक्रम्ब्स या कॉर्नफ्लोर मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण से गोल या चपटी टिक्कियां तैयार कर लें। एक तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और टिक्कियों को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। क्रिस्पी आलू टिक्की को आप हरी चटनी, इमली की चटनी या दही के साथ गरमागरम परोस कर सकते हैं।

2- पनीर टिक्का सैंडविच

पनीर टिक्का सैंडविच को बनाना काफी आसान है। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला में 15 मिनट तक मेरिनेट कर लें। इसके बाद पनीर को हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। अब ब्रेड पर हरी चटनी लगाकर पनीर रख दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इस सैंडविच को आप हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।

3- दही पुरी

हल्का और चटपटा स्नैक बनाना है तो दही पुरी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए गोलगप्पा पुरी को हल्के से ऊपर से तोड़ लें और उसमें फेंटा हुआ दही, हरी चटनी और सिरके में भिगोया हुआ प्याज भर दें। थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें उबले हुए आलू व चने डालकर ऊपर से फेंटा हुआ दही डाल दें। अब इसमें इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दें। अंत में बारीक सेव, अनार दाना और हरा धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं।

4- चिली कॉर्न चाट

अगर समय कम है, तो पार्टी के लिए चिली कॉर्न चाट बना सकते हैं। इसके लिए कॉर्न को उबालें। एक पैन में मक्खन, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब उबले हुए कॉर्न को इन सभी चीजों में डालकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से नींबू का रस डालकर सर्व कर सकते हैं।

5- हरा-भरा कबाब

अगर पार्टी में बच्चे भी आ रहे हैं तो आप झटपट हरा-भरा कबाब तैयार कर सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी होता है। इसे पालक, हरी मटर, आलू और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसके लिए कटी हुई पालक, उबली हरी मटर, उबले आलू, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ब्रेडक्रम्ब्स को अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब मिश्रण से छोटे-छोटे कबाब बनाकर हल्के तेल में सुनहरा होने तक सेंक लें। इन्हें आप हरी चटनी या फिर दही के साथ गरमागरम सर्व कर सकते हैं।

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