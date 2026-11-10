दिवाली के मौके पर घर को रोशन बनाने के लिए दीयों के साथ मोमबत्तियों का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। मोमबत्तियां कई तरह की आती हैं, जिसमें से छोटे कप वाली मोमबत्तियां भी शामिल हैं। अक्सर दिवाली की सुबह जब इनमें मोम जलकर खत्म हो जाता है, तो इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन जिस मोमबत्ती के छोटे कप को आप बेकार समझ रहे हैं, उसकी मदद से कई सारे सजावटी सामान बना सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह इन कपों से सजावटी सामान बनाएं।

1- सजावटी फूल बनाएं

छोटी कैंडल के खाली एल्युमिनियम कप की मदद से आप सजावटी फूल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कप को अच्छी तरह साफ करके उसमें बचा हुआ मोम निकाल लें। अब कैंची की मदद से कप के किनारों पर बराबर दूरी पर छोटे-छोटे कट लगाएं। कट कप के बीच तक न पहुंचे। इसके बाद इन हिस्सों को बाहर की तरफ मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें।

अब आप इन्हें लाल, पीले, गुलाबी या अपने पसंदीदा रंग से पेंट कर सकते हैं। फूल के बीच में एक छोटा मोती या रंगीन स्टोन चिपका दें, इससे यह थोड़ा अधिक आकर्षक लगता है। इसी तरह आप कई और फूल बनाकर इन्हें दीवार, सजावटी ट्रे या किसी पुरानी फोटो फ्रेम पर लगा सकते हैं।

2- हैंगिंग बेल

हैंगिंग डेकोरेशन पसंद है तो आप छोटी मोमबत्ती के खाली कपों से हैंगिंग बेल बना सकते हैं। इसके लिए कप को साफ करके उसके बाहरी हिस्से को सुनहरे, सिल्वर या अपनी पसंद के रंग से पेंट कर लें। इसके बाद बीच में छोटा छेद कर दें। अब एक मजबूत धागा या पतली डोरी लें और उसे छेद से निकालें। धागे के निचले हिस्से में छोटे-छोटे मोती, घंटियां या सजावटी बीड्स लगा दें। इसी तरह चार से पांच कप तैयार कर उन्हें अलग-अलग लंबाई के धागों में बांध दें। फिर सभी धागों को एक लकड़ी की छोटी स्टिक या रिंग से जोड़ दें। आपकी हैंगिंग बेल तैयार है। इसे आप खिड़की या बालकनी में लगा सकते हैं।

3- सजावटी दीया

छोटी कैंडल के खाली कप को सजावटी दीये में भी बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कप को अच्छी तरह साफ करके उसके बाहरी हिस्से को सुनहरे, लाल या तांबे जैसे रंग से पेंट कर दें। फिर इसके किनारों पर छोटे मोती, कुंदन या रंगीन स्टोन चिपका दें। कप के चारों तरफ बारीक लेस लगाकर इसे पारंपरिक लुक भी दे सकते हैं।

इसके अलावा और खूबसूरत बनाने के लिए कप के बाहर छोटे कृत्रिम फूल या मोती वाली लड़ियां लगा सकते हैं। अब इसे पूजा घर, मंदिर के पास या सजावटी ट्रे में रख दें। इसमें तेल वाली दीये की जगह छोटी बैटरी वाली एलईडी लाइट रख सकते हैं।

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