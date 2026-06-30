Chana Dal Breakfast Recipes: सुबह का नाश्ता दिनभर एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए नाश्ते में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखें। चना दाल भी इन्हीं में से एक है जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। अगर आप रोजाना ब्रेड, सैंडविच, पराठा या पोहा खाकर बोर हो गए हैं, तो चना दाल से आप कुछ हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं होता है, ऐसे में हम उन रेसिपी की तलाश करते हैं जो आसानी से कम समय में तैयार की जा सकें। ऐसे में आप नीचे दी गई रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं जो आपके स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रख सकती हैं।

चना दाल चीला

सामग्री

चना दाल- 1 कप

हरी मिर्च- 3-4

अदरक- 1 इंच

नमक- स्वादानुसार

जीरा पाउडर- 1 चम्मच

हरा धनिया- 2 चम्मच बारीक कटा

तेल- 4 चम्मच

चना दाल चीला इस तरह बनाएं

सुबह ऑफिस, स्कूल या काम पर जाने की जल्दी रहती है तो चना दाल चीला झटपट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चना दाल को करीब 2-3 घंटे तक भिगाकर रखें। अब इसे नमक, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और हल्का पानी डालकर पीस लें। इस तरह चीले का बैटर तैयार हो जाएगा। अगर यह ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इस बैटर में बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं। अब पैन को गर्म करके चीला तैयार कर लें। इसे आप गर्मागर्म चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

चना दाल वड़ा

जरूरी सामग्री

चना दाल – 1 कप

उरद दाल – 2 चम्मच

हरी मिर्च – 2

अदरक – 1 इंच कटा हुआ

साबुत धनिया – 1 चम्मच

सौंफ – 1 चम्मच

जीरा – 1/2 चम्मच

दालचीनी – 1/2 इंच

लौंग – 2

हींग – 1/2 इंच

करी पत्ता – 10-15

हरा धनिया – 2-3 चम्मच

चिली फ्लेक्स – 1/2 चम्मच

नमक – 3/4 चम्मच

चना दाल वड़ा बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और उड़द दाल को करीब 2 घंटे के लिए भिगोकर रखें। अब हरी मिर्च, साबुत हरा धनिया, अदरक, सौंफ, जीरा, दालचीनी, लौंग को दरदरा पीस लें। अब इसी में उड़द दाल और चना दाल डालकर हल्का दरदरा पीस लें और पानी का इस्तेमाल न करें। इस मिश्रण को आप कुछ साबुत चना दाल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया, हींग, चिली फ्लेक्स और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब इनसे वड़ा बनाएं और तेल में सुनहरा होने तक दोनों तरफ तल लें। इन्हें आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।