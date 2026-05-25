घर के फर्श को साफ करना आमतौर पर आसान होता है, लेकिन टाइल्स के कोनों और किनारों में जमी गंदगी को साफ करना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है। इन जगहों पर धूल, मिट्टी और नमी धीरे-धीरे जमते रहते हैं, जिससे दाग गहरे हो जाते हैं और टाइल्स की असली चमक भी फीकी पड़ने लगती है। कई बार नियमित पोछा लगाने या साधारण क्लीनिंग से भी ये जिद्दी दाग पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते।

ऐसे में कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे काफी मददगार साबित हो सकते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये उपाय न सिर्फ टाइल्स के कोनों की जमी गंदगी को हटाते हैं, बल्कि उनकी चमक भी वापस लाने में मदद करते हैं। इससे बिना ज्यादा मेहनत और महंगे केमिकल्स के , फर्श फिर से साफ-सुथरा और नया जैसा दिखने लगता है।

पहला नुस्खा

कोनों पर जमी पुरानी गंदगी और पीली पड़ी टाइल्स को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, नींबू और गुनगुना पानी एक बहुत ही असरदार और आसान घरेलू उपाय साबित हो सकता है। बेकिंग सोडा जमी हुई गंदगी को ढीला करने में काफी असरदार साबित हो सकता है। नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है, जो दाग हटाने में मदद कर सकता है। वहीं, गुनगुना पानी गंदगी को नरम करके उसे जल्दी साफ करने में सहायक होता है।

पेस्ट बनाने का सही तरीका

एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ें और थोड़ा-थोड़ा करके गुनगुना पानी मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। पेस्ट न बहुत पतला हो और न ही बहुत सूखा, ताकि वह टाइल्स पर अच्छे से चिपक सके।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

तैयार पेस्ट को ब्रश या पुराने टूथब्रश की मदद से कोनों और टाइल्स के पीले हिस्सों पर अच्छी तरह लगा दें। इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पुराने टूथब्रश या स्क्रब से हल्के हाथों से रगड़ें। जब दाग ढीले पड़ जाए तो गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें। अंत में सूखे कपड़े से पोंछकर टाइल्स को साफ कर लें। इससे टाइल्स के कोनों में जमी पुरानी गंदगी, पीलापन और अन्य दाग कम हो सकते हैं।

दूसरा तरीका

कोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। धीरे-धीरे धूल-मिट्टी की मोटी परत जम जाती है, ऐसे में इसे आसानी से छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सफेद सिरका एक प्रभावी प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम कर सकता है। इसमें मौजूद एसिड बैक्टीरिया, फंगस और जमी हुई मैल को तोड़ने में मदद करता है, जिससे टाइल्स साफ और फ्रेश दिखने लगती हैं।

स्प्रे तैयार करें

एक स्प्रे बोतल में आधा कप सफेद सिरका लें और उसमें आधा कप गुनगुना पानी मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लें।

इस्तेमाल करने का तरीका

टाइल्स के कोनों, किनारों और दाग वाले हिस्सों पर अच्छी तरह स्प्रे करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्क्रबर या पुराने टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें, कोनों को अच्छे से रगड़ें। अगर दाग ज्यादा पुराने हैं तो थोड़ा और समय देकर दोबारा रगड़ सकते हैं। अंत में पानी से पोंछ लें या गीले कपड़े से साफ कर लें। इस उपाय से टाइल्स पर जमी चिकनाई व गंदगी काफी हद तक साफ हो सकती है।

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