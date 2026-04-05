कई बार कुछ अलग स्वाद वाला और हल्का खाने का मन करता है। ऐसे में आप घर पर ही तिब्बती स्टाइल का स्वादिष्ट वेज थुकपा बना सकते हैं। यह पारंपरिक तिब्बती नूडल सूप है, जो ताजी सब्जियों, नूडल्स और खुशबूदार मसालों से तैयार किया जाता है। पौष्टिक होने के साथ-साथ यह स्वाद में भी भरपूर होता है। थुकपा नेपाल, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में काफी लोकप्रिय है। इसमें खुशबूदार शोरबा, रंग-बिरंगी ताजी सब्जियां, हल्के मसाले और नूडल्स का बेहतरीन मेल होता है, जो इसे स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से संतुलित बनाता है। अगर शाम में हल्की भूख लगे, तो इसे बनाया जा सकता है। यहां इसकी आसान विधि साझा की गई है।

अच्छे थुकपा का स्वाद उसके मसालेदार शोरबे में होता है, जिसे लहसुन, अदरक, सोया सॉस और हल्की मिर्च से तैयार किया जाता है। इसमें गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स जैसी रंग-बिरंगी सब्जियां डाली जाती हैं, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि इसे पौष्टिक भी बनाती हैं। जब भी कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाने का मन हो तो यह एक बेहतरीन वन-पॉट मील साबित हो सकता है।

वेज थुकपा बनाने के लिए सामग्री (Vegetable Thukpa Ingredients)

1 कप नूडल्स (गेहूं या राइस नूडल्स)

1 प्याज (पतला कटा हुआ)

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 गाजर (लंबी पतली कटी हुई)

आधा कप पत्ता गोभी (बारीक कटी हुई)

आधा कप शिमला मिर्च (पतली कटी हुई)

आधा कप बीन्स (कटी हुई)

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

1 हरी मिर्च (कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच सोया सॉस

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

1 छोटा चम्मच सिरका

4 कप वेजिटेबल स्टॉक या पानी

2 बड़े चम्मच तेल

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन (सजाने के लिए)

स्वादिष्ट और पौष्टिक वेज थुकपा बनाने की आसान विधि (Vegetable Thukpa Recipe in Hindi)

1- सबसे पहले एक बर्तन में नूडल्स उबाल लें। उबलने के बाद पानी छानकर ठंडे पानी से धो लें और अलग रख दें।

2- अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, कटी हरी मिर्च और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

3- इसके बाद इसमें टमाटर, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च डालें। सब्जियों को कुछ मिनट तक हल्का स्टिर-फ्राई कर लें।

4- अब उसी पैन में वेजिटेबल स्टॉक या पानी डालें। फिर सोया सॉस, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सिरका और नमक डालकर 5-7 मिनट तक उबाल लें।

5- तैयार सूप में उबले हुए नूडल्स डालें और एक मिनट तक पकने दें, ताकि नूडल्स अच्छे से फ्लेवर सोख लें। ऊपर से हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन डालकर सजाएं और कुछ बूंदें नींबू का रस डालकर गरमागरम परोसें।

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