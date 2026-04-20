गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार न सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी होता है। इस दौरान माता-पिता अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बनाते हैं। किसी को हिल स्टेशन पर जाना पसंद होता है, तो कोई समुद्र किनारे फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताता है। लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को उन ऐतिहासिक जगहों पर ले जाएं, जहां भारत के इतिहास की झलक देखने को मिले। इससे उन्हें किताब के बाहर कुछ नया सीखने और जानने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक स्थल सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें नहीं होते, बल्कि ये हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली अतीत की जीवंत कहानियां अपने अंदर समेटे हुए होते हैं।

जब बच्चे इन जगहों को अपनी आंखों से देखेंगे, तो इतिहास उनके लिए किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि एक दिलचस्प अनुभव बन जाता है।पुराने किले, भव्य महल, प्राचीन मंदिर और स्मारक, हर जगह एक कहानी कहती है, जो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाती है और उन्हें अपने देश के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में ऐतिहासिक धरोहरों की कोई कमी नहीं है। यहां हर राज्य, हर शहर, हर गांव अपने भीतर सैकड़ों साल पुरानी कहानियां और अनोखी वास्तुकला को संजोए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं इस गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ कहां-कहां घूमने जा सकते हैं।

हम्पी UNESCO विश्व धरोहर (Photo Source: Meta AI Image)

1- हम्पी

कर्नाटक में स्थित हम्पी एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, जिसे UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। यह जगह कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और आज इसके खंडहर उस समय की भव्यता और समृद्धि की कहानी सुनाते हैं। यहां के विशाल पत्थरों से बने मंदिर, पुराने बाजार और खंडहर आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे समय यहीं थम गया हो। घूमते हुए आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं, जब यह शहर अपने चरम पर था और हर तरफ रौनक हुआ करती थी।

विजयनगर साम्राज्य के समय में बना विरुपाक्ष मंदिर आज भी सक्रिय मंदिर है। वहीं, विट्ठल मंदिर, जहां पर पत्थर का रथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां पर शाही महल, कलम महल, हाथी अस्तबल और विशाल राजसी परिसर उस समय की शानदार वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं। इस समर वेकशन में बच्चों के हम्पी घुमाने ले जा सकते हैं।

दुनियाभर में मशहूर हैं खजुराहो के बारीक नक्काशी वाले मंदिर (Photo Source: Meta AI Image)

2- खजुराहो

अगर आप बच्चों को ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं, जहां वे इतिहास के साथ कला और संस्कृति को करीब से समझ सकें, तो खजुराहो जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो अपने बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशी वाले मंदिरों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश द्वारा कराया गया था और इन्हें UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। यहां के मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उस समय के जीवन, कला, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाती हैं। हर मूर्ति एक कहानी कहती है, चाहे वह भक्ति से जुड़ी हो, पौराणिक कथाओं से या फिर आम जीवन के दृश्य हों।

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इतिहास, आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम है मदुरै (Photo Source: Meta AI Image)

3- मदुरै- प्राचीन मंदिरों का शहर

इतिहास, आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो मदुरै जा सकते हैं। यहां आपको भारत की प्राचीन परंपराओं को करीब से महसूस करने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु में स्थित मदुरै एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह शहर खासतौर पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। इस मंदिर में रंग-बिरंगी मूर्तियों से सजे हुए ऊंचे-ऊंचे प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहां की बारीक नक्काशी और भव्यता उस समय की कला और वास्तुकला को दिखाती है कि कितनी विकसित थी। यह जगह सदियों से तमिल साहित्य, संगीत और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है।

प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण (Photo Source: Meta AI Image)

4- औरंगाबाद (अजंता और एलोरा की ऐतिहासिक दुनिया का प्रवेश द्वार)

महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद अपने आसपास मौजूद गुफाओं के कारण खास पहचान रखता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह शहर अजंता केव्स और एलोरा केव्स के बेहद करीब है, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। इन गुफाओं को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। यहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स और भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन और उस समय की कहानियों को जीवंत रूप से दिखाते हैं।

वहीं, एलोरा की गुफाओं में बना कैलाशा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर तैयार किया गया है, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। औरंगाबाद शहर भी ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। यहां का दौलताबाद फोर्ट अपनी मजबूत बनावट और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र यहां का ‘बीबी का मकबरा’ भी है, जिसे मिनी ताजमहल कहते हैं।

भारत की आध्यात्मिक नगरी (Photo Source: Meta AI Image)

5- वाराणसी (समय से परे आध्यात्मिक नगरी)

वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर हजारों सालों से संस्कृति और आस्था का केंद्र रहा है। यहां के घाट, मंदिर और संकरी गलियां भारत की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दर्शाती हैं। गर्मियों के छुट्टियों में आप बच्चों को इस अध्यात्मिक शहर घुमाने ले जा सकते हैं।

यहां पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव की नगरी में आप घाटों पर सुबह के वक्त बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। वहीं, शाम को यहां की गंगा आरती का माहौल हर किसी को भावविभोर कर देती है। मंदिरों, घाटों और गलियों वाला शहर बनारस अपने पारंपरिक खान-पान के लिए खास पहचान रखता है।

शाही विरासत और भव्य महलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है मैसूर (Photo Source: Meta AI Image)

6- मैसूर

कर्नाटक में स्थित मैसूर को शाही महलों वाला शहर कहा जाता है। यह शहर शाही विरासत और भव्य महलों के लिए जाना जाता है। यहां का सबसे प्रसिद्ध मैसूर पैलेस, जब रात में रोशनी से जगमगाता है, तो ऐसा लगता है आप पुराने समय में पहुंच गए हैं। यह महल वाडियार राजवंश की शान और वैभव को दर्शाता है। इसके अलावा आप यहां पर चामुंडी पहाड़ी पर स्थित मंदिर भी जा सकते हैं, जहां से शहर का नजारा बेहद मनमोहक होता है।

राजस्थान के गौरवशाली अतीत की कहानी देखनी है तो जाएं जयपुर (Photo Source: Meta AI Image)

7- जयपुर

इस गर्मी की छुट्टियों में बच्चों राजस्थान की राजधानी जयपुर भी घुमाने ले जा सकते हैं जिसे, पिंक सीटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर दुनिया के प्रसिद्ध शहरों में से एक है, जहां हर साल लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। इस शहर में आपको राजस्थान के गौरवशाली अतीत की कहानी देखने को मिलेगी। जयपुर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जो राजपूत शासकों की भव्यता और शानदार जीवनशैली को दर्शाते हैं। इन्हें आमेर फोर्ट, हवा महल और सिटी पैलेस सबसे खास हैं। आमेर किला अपनी खूबसूरत नक्काशी, शीशे के काम और विशाल आंगनों के लिए जाना जाता है। सिटी पैलेस में आपको राजाओं की शाही जिंदगी की झलक देखने को मिलती है, वहीं हवा महल अपनी अनोखी खिड़कियों के लिए मशहूर है।

इस गर्मी की छुट्टियों में आप बच्चों इन जगहों में से किसी भी स्थान पर घुमाने ले जा सकते हैं, जहां उन्हें अपने देश की कला और संस्कृति के देखने और जानने का करीब से मौका मिलेगा।

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