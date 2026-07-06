How to Make Sprouts: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास सीमित समय रहता है, जिसकी वजह से वह खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता। सुबह के समय अक्सर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या किसी काम से बाहर जाने की जल्दी रहती है। इस दौरान ऐसी चीजें खाने का मन होता है जो हल्की और पौष्टिक दोनों हो। इसके लिए स्प्राउट्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कम समय है, तो इसे लंच में पैक करके ले जा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि स्प्राउट्स बनाने में ज्यादा समय लगता है या इसे बनाना मुश्किल है। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि सही तरीके की मदद से आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं।

स्टेप – 1

अलग-अलग दालों और साबुत अनाज की मदद से ताजे और साफ-सुथरे स्प्राउट्स बना सकते हैं। सबसे पहले मूंग दाल, मिक्स दाल या चनों को पानी से अच्छी तरह धो लें।

स्टेप – 2

अब इन दालों को करीब 8-10 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल अच्छी तरह फूल जाएगी। सुबह की जगह रात में इन दालों को भिगोकर रखने से स्प्राउट्स अच्छे बन सकते हैं।

स्टेप – 3

भीगी हुई दाल को पानी से निकालकर दोबारा अच्छी तरह पानी से धो लें। इस तरह दाल में मौजूद सारी गंदगी निकल जाएगी और भीगने के बाद अनाज का आकार दोगुना हो जाएगा।

स्टेप – 4

अब इन दालों को एक सूती कपड़े में बांधकर रखना है। इसे आप छेद वाले डिब्बे में भी रख सकते हैं। कपड़े को हल्का नम रखें, जिससे स्प्राउट्स अंकुरित हो सकेंगे।

स्टेप – 5

स्प्राउट्स बनाने के लिए कपड़े को करीब 12 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रख दें। कपड़े को हल्का नम रखें जिससे स्प्राउट्स अंकुरित हो सकेंगे।

स्टेप – 6

जब दाल में छोटे-छोटे अंकुर निकल आएं, तो स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। इन्हें आप सलाद, स्प्राउट्स चाट, सैंडविच या नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की भूख या सुबह के नाश्ते के लिए स्प्राउट्स सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।

सही तरीके से भिगोने, अंकुरित करने और स्टोर करने पर ताजे स्प्राउट्स का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। इन्हें अच्छी तरह अंकुरित होने के लिए गर्म जगह पर रखें। तैयार होने के बाद इन्हें सलाद, चाट या सैंडविच में शामिल कर अपनी डाइट को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।