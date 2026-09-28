Pindi Chana Recipe: रोजाना दाल, चावल, आलू की सब्जी और रोटी खाकर हर कोई बोर हो जाता है। यही वजह है कि खास मौके, त्योहारों या जन्मदिन पर कुछ स्पेशल बनाया जाता है। हालांकि इस दौरान भी अक्सर पनीर, छोले या मिक्स वेज बनाया जाता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या खास बनाया जाए। अगर आप इनसे हटकर कुछ बनाना चाहती हैं, तो पंजाबी स्टाइल में मसालेदार पिंडी चने की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। जिसकी रेसिपी काफी आसान है और इसे घर पर बनाया जा सकता है।

यह चने का खास तरह का चटपटा व्यंजन है जो उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है। इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका स्वाद लाजवाब होता है। इसमें मसालों का ऐसा मिश्रण होता है, जिसका जायका हर किसी को पसंद आ सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि।

सामग्री

सफेद चना- 250 ग्राम

अनारदाना पाउडर- दो चम्मच

धनिया पाउडर- एक चम्मच

जीरा पाउडर- आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- आधा चम्मच

कसूरी मेथी- एक चम्मच

पुदीना पाउडर- आधा चम्मच

अदरक- एक इंच

लहसुन- पांच-छह कलियां

प्याज- एक

नमक- स्वादानुसार

बनाने की विधि

सबसे पहले सफेद चने को धोकर प्रेशर कुकर में डालें और पानी के साथ हल्का-सा नमक मिला दें। इन्हें नरम होने तक उबालें और फिर चने के पानी को निकालकर अलग से बर्तन में रख दें। अब उबले हुए चने को एक थाली में रखें और उसमें अनारदाना पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और पुदीना पाउडर डालें। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद प्याज, लहसुन और अदरक को छीलकर बारीक काट लें।

फिर एक कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें अजवाइन और कटा हुआ प्याज डालें। इसे सुनहरा लाल रंग आने तक भूनें और उसके बाद कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। जब इनके पकने की खुशबू आने लगे तो आंच बंद कर दें और इसे चने के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसे ढककर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद कड़ाही में देसी घी गरम करें और उसमें चने के मिश्रण को डाल दें। फिर उबले हुए चने का जो पानी बचा है, उसमें से जितना आवश्यक हो, उतना इसमें डाल दें। इसे धीमी आंच पर करीब दस मिनट तक पकाएं। फिर थोड़ी सी मसली हुई इमली तथा नमक इसमें डालें और चार-पांच मिनट तक पकाएं। अब इसमें कसूरी मेथी तथा हरा धनिया मिलाएं और गरमागरम पूरी, भटूरे या चावल के साथ परोस सकते हैं।