Chhath Puja Prasad Recipe: इस साल छठ का पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य से इसका समापन होता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। इसके साथ ही कई और पारंपरिक चीजें भी बनाई जाती हैं।

बिहार के मिथिला और कुछ-कुछ जगहों पर छठ के मौके पर बनाया जाने वाला भुसबा पारंपरिक प्रसाद है। इसे भस्वा या कसार भी कहा जाता है। यह चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाने वाला लड्डू है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठेकुआ के साथ-साथ इसे बनाना भी विशेष महत्व रखता है। इस प्रसाद को छठी मइया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। खास बात यह है कि इसे कई दिनों तक खाया जा सकता है क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता।

सामग्री

चावल- 1 कप

गुड़- 250 ग्राम

लौंग- 3-4

इलायची- 4-5

काली मिर्च- 2-3

सौंफ का पाउडर- 1 चम्मच

घी- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह पानी से धोकर सुखा लें। प्रसाद बनाने के लिए साफ कड़ाही लें और इसमें चावल को डालकर धीमी आंच पर रोस्ट कर लें। चावल को हल्का भूरा होने तक भूनना है। साथ में ही लौंग, इलायची और काली मिर्च भी डाल दें। चावल जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसे ठंडा होने दें ताकि इसे पीसने में आसानी हो। अब मिक्सर में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लें। काली मिर्च, इलायची और लौंग की वजह से इसमें अच्छी खुशबू आएगी।

मीठे के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करें, जो सर्दियों में काफी फायदेमंद माना जाता है। चावल के अनुसार ही गुड़ लेना है। अब चावल के आटे में डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। खुशबू के लिए इसमें सौंफ का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को मुलायम बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करें। मिश्रण के अनुसार घी डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब इससे लड्डू तैयार कर लें। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स भी काटकर डाल सकते हैं। इस तरह छठ पूजा के लिए आप चावल के लड्डू यानी भुसबा बना सकते हैं।