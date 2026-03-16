अधिकतर भारतीय घरों में रोटी और सब्जी का सेवन किया जाता है। कई बार रोज-रोज रोटी और सब्जी खाकर मन ऊब जाता है। ऐसे में कुछ नया और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। रोटी और सब्जी की जगह सोया-अंडा चीला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। सोया और अंडा दोनों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही पेट को लंबे समय तक भरा रखने में भी मदद करता है।

सोया-अंडा चीला बनाना काफी आसान है और इसे नाश्ते, लंच या फिर हल्के डिनर के रूप में भी खाया जा सकता है। इसमें आप अपनी मनपसंद के अनुसार प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया जैसे मसाले और सब्जियां मिलाकर बना सकते हैं, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसे आप कम समय में भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं झटपट तैयार होने वाले इस स्वादिष्ट और हेल्दी सोया-अंडा चीला को बनाने की विधि क्या है।

सोया अंडा चीला बनाने की सामग्री | Soya-Egg Cheela Recipe

सोया चंक्स- 100 ग्राम

अंडे- दो

प्याज- 1 बारीक कटा हुआ

गाजर- 50 ग्राम बारीक कटा हुआ

अदरक और लहसुन- 1 चम्मच

हरी मिर्च- दो बारीक कटी हुई

काली मिर्च पाउडर- 1/4 चम्मच

हल्दी पाउडर- 1/4 चम्मच

गरम मसाला- 1/4 चम्मच

2-3 करी पत्ते या हरा धनिया

1-2 चम्मच बेसन

थोड़ी मात्रा में तेल- सेंकने के लिए

सोया अंडा चीला बनाने की विधि | How to make Soya-Egg Cheela Recipe

सबसे पहले सोया चंक्स को पानी में उबाल लें। जब ये ठंडे हो जाएं, तो इन्हें पानी से निकालकर हल्का सा मैश कर लें।

एक बर्तन में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर पेस्ट तैयार करें।

अब एक बड़े बर्तन में उबले हुए सोया चंक्स डालें और उसमें दो अंडे तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें।

इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, गाजर, तैयार किया हुआ अदरक-लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, बेसन और सभी मसाले डालकर गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें।

एक तवा या पैन को गैस पर रखकर हल्की आंच पर गर्म करें।

अब तैयार मिश्रण को तवे पर डालकर गोल आकार में फैला दें और धीमी आंच पर पकने दें। जब एक तरह से सुनहरा हो जाए, तो उसे पलट दें और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लें।

जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें।

आपका स्वादिष्ट और हेल्दी सोया-अंडा चीला तैयार है। अब इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें।

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