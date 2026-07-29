जब भी कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है तो अक्सर लोग रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड्स का सहारा लेते हैं। कई ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जो काफी लोकप्रिय हैं, इन्हीं में से एक सोया चाप भी है, जिसे उसके लाजवाब स्वाद के लिए खूब पसंद किया जाता है। लेकिन कई बार बाहर मिलने वाला सोया चाप अधिक तेल, मक्खन, क्रीम, नमक और मसालों के साथ तैयार किया जाता है। साथ ही कुछ जगहों पर इसकी गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर भी खबरें आती रहती हैं। ऐसे में कुछ स्वादिष्ट खाने के चक्कर में आप बीमार पड़ सकते हैं।

जो चीजें बाहर मिलती हैं उन्हें आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। सोया चाप को भी आप घर पर अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के अनुसार कम तेल और कम मसालों में बना सकते हैं। आइए जानते हैं बाजार जैसा स्वादिष्ट सोया चाप घर पर किस तरह बनाएं और कौन-कौन सी चीजें डालनी चाहिए।

बिना मैदा वाला सोया चाप बनाने के लिए सामग्री

2 कप सोया चंक्स

1 कप सोया आटा

2 बड़े चम्मच बेसन

2 बड़े चम्मच आरारोट या कॉर्नफ्लोर (बाइंडिंग के लिए)

1 छोटा चम्मच नमक

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच अदरक पाउडर (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी

आइसक्रीम स्टिक या लकड़ी की सींक

सोया चाप बनाने की आसान विधि

सबसे पहले सोया चंक्स को 10-15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद 5 मिनट उबालें और फिर ठंडे पानी में धोकर अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब सोया चंक्स को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें। इसमें पानी न डालें।

अब एक बड़े बाउल में पिसे हुए सोया चंक्स, सोया आटा, बेसन, आरारोट या कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए सख्त लेकिन मुलायम मिश्रण तैयार कर लें।

अब मिश्रण की लोई लेकर उसे लंबा रोल बनाएं और लकड़ी की सींक या आइसक्रीम स्टिक पर समान रूप से लपेट दें और किनारों को अच्छी तरह दबा दें। अब एक स्टीमर या इडली कुकर में पानी गर्म करें। तैयार सोया चाप को 20-25 मिनट तक स्टीम करें। स्टीम करने से चाप अच्छी तरह सेट हो जाती है और इसका टेक्सचर भी बेहतर होता है।

स्टीम होने के बाद चाप को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसे फ्रिज में 2-3 दिनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको सोया चाप पकानी हो तो इसे टुकड़ों में काटकर दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी के साथ 30 मिनट मैरिनेट कर दें। इसके बाद हल्का सा फ्राई, ग्रिल या ग्रेवी में पकाकर परोस सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसमें बाजार जैसा टेक्सचर न मिले लेकिन घर पर बिना मैदे के तैयार किया गया सोया चाप सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।

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