घर आए मेहमानों की खातिरदारी में लोग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इस दौरान घर में एक से बढ़कर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्या खास बनाया जाए, जिसका स्वाद बेहतर होने के साथ ही खाने वाला तारीफ भी करे। अगर आप भी अपने घर आए मेहमानों को कुछ अलग खिलाना चाहते हैं तो कश्मीरी वेज पुलाव बना सकते हैं। यह सामान्य वेज पुलाव से थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। कश्मीर में चावल को खुशबूदार मसालों के साथ पकाने के अलावा इसमें सूखे मेवे और कई बार ताजे फलों का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरी वेज पुलाव का स्वाद हल्का मीठा और खुशबूदार होता है। आइए जानते हैं घर पर कश्मीरी स्वाद के लिए किस तरह कश्मीरी वेज पुलाव बनाएं:

कश्मीरी वेज पुलाव के लिए सामग्री

2 कप बासमती चावल

चावल उबालने के लिए आवश्यकतानुसार पानी

स्वादानुसार नमक

2 से 3 बड़े चम्मच घी

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

3-4 हरी इलायची

1 बड़ी इलायची

4-5 लौंग

1 तेजपत्ता

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1 छोटा चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ अदरक

आधा कप गाजर

आधा कप मटर

आधा कप छोटे टुकड़ों में फूलगोभी

आधा कप शिमला मिर्च

10-12 काजू

10-12 बादाम

1-2 बड़े चम्मच किशमिश

4-5 अखरोट

8-10 केसर धागे

2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध

आधा से 1 छोटा चम्मच चीनी (वैकल्पिक)

1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला (वैकल्पिक)

इस तरह बनाएं कश्मीरी वेज पुलाव

सबसे पहले बासमती चावल को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए। इसके बाद चावल को 20-30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अब केसर के धागों को हल्के गुनगुने दूध में डालकर 10-15 मिनट के लिए रख दें। इससे केसर का रंग और खुशबू अच्छी तरह निकल आएगी।

अब एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। इसमें थोड़ा नमक और एक तेजपत्ता डाल दें। पानी उबलने लगे तो भीगे हुए चावल डाल दें। चावल को तब तक पकाएं जब तक वह लगभग 80 प्रतिशत पक जाए। दाने पूरी तरह गलने नहीं चाहिए। अब चावल को छानकर अलग रख दें। इसके बाद एक भारी तले वाले पैन या कड़ाही में घी गर्म करें। इसमें काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इन्हें निकालकर अलग रख दें। अब इसी पैन में थोड़ा और घी डालें। इसमें जीरा, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और तेजपत्ता डालें। धीमी आंच पर कुछ सेकंड भूनें, ताकि मसालों की खुशबू घी में अच्छी तरह आ जाए।

अब इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद अदरक को कुछ सेकंड भूनें। फिर गाजर, मटर, फूलगोभी और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर 2-3 मिनट चलाते हुए पकाएं। इन्हें पूरी तरह गलाना नहीं है, हल्का कुरकुरापन रहने दें। अब 80 उबले हुए चावल को सब्जियों के ऊपर डालें। ऊपर से नमक, काली मिर्च और बहुत थोड़ी मात्रा में गरम मसाला डालें। साथ में भुने हुए मेवे भी डाल दें।

अंत में दूध में भिगोया हुआ केसर पूरे चावल पर डालें। चाहें तो हल्की मिठास के लिए आधा से एक चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अब पैन को ढककर बहुत धीमी आंच पर करीब 10-12 मिनट तक दम पर पकाएं। गैस बंद करने के बाद पुलाव को 5 मिनट ढका हुआ ही रहने दें। फिर कांटे या चम्मच की मदद से चावल को हल्के हाथ से मिलाएं।

आपका कश्मीर वेज पुलाव तैयार है। अब इसे कश्मीरी अंदाज में परोसने के लिए गरमागरम सर्विंग बाउल में निकाल लें और ऊपर से भुने हुए काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश डालें। इसके ऊपर अनार के दाने या पतले कटे सेब डाल सकते हैं। इसे आप दही, बूंदी या खीरे के रायते और सलाद के साथ परोस सकते हैं।

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