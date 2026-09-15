कई बार एक ही तरह का खाना खाकर मन ऊब जाता है। खासकर जिस घर में बच्चे हों, तो उन्हें अक्सर अलग-अलग तरह स्वादिष्ट और चटपटे भोजन पसंद आते हैं। अगर आपके साथ भी यह समस्या है, तो सुबह के नाश्ते में दक्षिण भारतीय व्यंजनों को शामिल किया जा सकता है। कई ऐसे व्यंजन हैं जो अपने बेहतर स्वाद के साथ-साथ पौष्टिक के लिए भी जाने जाते हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजनों को बनाने में तेल और मसालों का अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके चलते ये सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं सुबह के नाश्ते में कौन-कौन से दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाए जा सकते हैं।

1- इडियप्पम

इडियप्पम एक हल्का, मुलायम और बच्चों के लिए भी एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। इसे चावल के आटे से बनाया जाता है और इसकी बनावट पतली सेवई जैसी होती है।

इडियप्पम बनाने के लिए सामग्री

2 कप चावल का आटा

2 से ढाई कप गर्म पानी

आधा छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच तेल

आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल

जरूरत के अनुसार पानी

परोसने के लिए नारियल की चटनी, सब्जियों वाली स्टू या नारियल का दूध

बनाने की विधि

एक कड़ाही में 2 कप पानी, नमक और 1 छोटा चम्मच तेल डालकर गर्म करें। पानी में उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें। अब इसमें धीरे-धीरे चावल का आटा डालते हुए चम्मच से चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें। गैस बंद कर मिश्रण को 2-3 मिनट ढककर रख दें। जब मिश्रण हाथ से छूने लायक ठंडा हो जाए, तो हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर अच्छी तरह गूंथ लें। आटा न सख्त और न ही ढीला होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। इडियप्पम बनाने के लिए बारीक छेद वाली सेवई प्रेस या इडियप्पम मेकर लें और इसमें तैयार आटा भर दें।

इडली प्लेट या किसी छेद वाली स्टीमर प्लेट पर हल्का तेल लगाएं। अब प्रेस की मदद से आटे को गोल-गोल घुमाते हुए पतली सेवई जैसी परत बनाएं। ऊपर से थोड़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। इसी तरह एक-दो और परत बना सकते हैं। स्टीमर में पानी गर्म करें और प्लेट को अंदर रखकर ढक दें। लगभग 8-10 मिनट तक मध्यम आंच पर भाप में पका लें। पकने के बाद गैस बंद कर इसे 2 मिनट ठंडा होने दें और फिर सावधानी से निकाल लें।

बच्चों को सादा इडियप्पम देने के बजाय आप इसके साथ हल्का मीठा नारियल का दूध भी दे सकते हैं। इसके अलावा हल्की सब्जियों वाली स्टू या नारियल की चटनी के साथ भी परोस सकते हैं।

2- अडई

अडई खासकर तमिलनाडु के पारंपरिक नाश्तों में से एक है। यह देखने में डोसा जैसा लगता है, लेकिन इसमें चावल के साथ कई तरह की दालें इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए सामान्य डोसे की तुलना में यह ज्यादा प्रोटीन वाला और पेट भरने वाला नाश्ता होता है।

अडई बनाने के लिए सामग्री

1 कप चावल

1/4 कप चना दाल

1/4 कप तूर या अरहर दाल

2 बड़े चम्मच धुली उड़द दाल

2 बड़े चम्मच धुली मूंग दाल

2-3 सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा टुकड़ा अदरक

1 चुटकी हींग

8-10 करी पत्ता

1 छोटा बारीक कटा प्याज

आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर

आधा कप बारीक कटा पालक

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए तेल

घर पर इस तरह बनाएं स्वादिष्ट अडई

सबसे पहले चावल और सारी दालों को अच्छी तरह धो लें और पानी में भिगोकर 3-4 घंटे के लिए रख दें। भीगे हुए चावल और दाल का पानी निकालकर इसमें सूखी लाल मिर्च, अदरक और जीरा डालकर पीस लें। अडई का बैटर हल्का दरदरा रहता है। बैटर न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा। बैटर को एक बड़े बर्तन में निकाल लें और इसमें नमक, हींग, प्याज, गाजर, पालक और करी पत्ता डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसे बैटर को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसे तैयार करने के तुरंत बाद बनाया जा सकता है।

अब तवे को मध्यम आंच पर गर्म कर कुछ बूंद तेल डालकर फैला दें। एक करछी बैटर तवे के बीच में डालें और चम्मच या करछी से गोल आकार में फैला दें। बीच में और किनारों के आसपास 3-4 छोटे छेद कर दें। इन छेदों में थोड़ा तेल डालने से अडई अच्छी तरह सिकती है। मध्यम आंच पर करीब 2-3 मिनट तक पकाएं। जब नीचे का हिस्सा सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो इसे पलट दें। दूसरी तरफ से भी हल्का सुनहरा होने तक करीब 2 मिनट तक सेंक लें। इसके बाद गैस बंद कर दें। तैयार अडई को आप नारियल की चटनी, दही या हल्के सांभर के साथ परोस सकते हैं।

3- दही चावल के बॉल्स

दक्षिण भारत में लोग दही चावल के बॉल्स भी बनाकर नाश्ते में खाते हैं। इसे बचे हुए चावल, दही और हल्के तड़के से तैयार किया जा सकता है।

दही चावल के बॉल्स की सामग्री

2 कप पके हुए चावल

1 कप ताजा गाढ़ा दही

2-3 बड़े चम्मच दूध

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा धनिया

तड़के के लिए सामग्री

1 छोटा चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच राई

1/4 चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच चना दाल

आधा छोटा चम्मच उड़द दाल

6-8 करी पत्ता

आधी बारीक कटी हरी मिर्च (वैकल्पिक)

1 चुटकी हींग

इस तरह बनाएं दही चावल के बॉल्स

चावल को चम्मच या हाथ से थोड़ा मैश कर लें। पेस्ट नहीं बनाना है, अगर चावल बहुत सूखे हों तो 2-3 बड़े चम्मच दूध या पानी डालकर हल्का नरम कर सकते हैं। अब एक कड़ाही में 1 छोटा चम्मच तेल गर्म करें। इसमें राई डालें और चटकने के बाद जीरा, चना दाल और उड़द दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब करी पत्ता, हींग और हरी मिर्च डालकर 10-15 सेकंड भून लें, फिर गैस बंद कर दें।

अब एक बड़े बर्तन में मैश किए हुए चावल लें। इसमें दही, नमक, गाजर और धनिया डालें। तैयार तड़का डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। हाथों पर थोड़ा पानी या तेल लगाते हुए मिश्रण से छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। तैयार दही चावल बॉल्स के ऊपर धनिया और कद्दूकस की हुई गाजर डालकर परोस सकते हैं। इस तरह आप नाश्ते में तीन तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक दक्षिण भारतीय डिश तैयार कर सकते हैं।

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