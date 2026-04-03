सुबह के समय में सबसे बड़ी टेंशन नाश्ते को लेकर होती है क्या बनाया जाए, जो बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आए। दरअसल, बच्चों को हेल्दी के साथ ही स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि नाश्ता न केवल स्वाद में लाजवाब हो बल्कि जल्दी और आसानी से तैयार हो जाए, तो राइस इडली आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हल्की, सॉफ्ट और पौष्टिक राइस इडली बड़ों के साथ बच्चों को भी पसंद आ सकती है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ एक दिन पहले तैयारी करनी होगी। इसके बाद इसे आप आसानी से नाश्ते के रूप में फटाफट बना सकते हैं।

सॉफ्ट राइस इडली बनाने की सामग्री (Rice Idli Recipe)

आधा कप उबले हुआ चावल या सेला

1 कप धुली उड़द दाल

जरूरत के अनुसार पानी

नमक स्वादानुसार

इढली बनाने का सांचा

भाप देने के लिए कुकर या स्टीमर

अगर आप सब्जियों वाली इडली बनाना चाहती हैं तो उसके लिए जरूरत की चीजें:

आधा कप गाजर (कद्दूकस की हुई)

आधा कप फूलगोभी (बारीक कटी हुई)

आधा कप मटर

2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

सॉफ्ट राइस इडली बनाने की विधि ( Rice Idli Recipe in Hindi)

स्टेप-1: चावल और दाल को भिगो दें

समय बचाने के लिए चावल और उड़द दाल को अच्छी तरह धो कर अलग-अलग बर्तनों में रातभर के लिए पानी में भिगो दें या फिर 5-6 घंटे के लिए भिगो दें। इससे इडली सॉफ्ट और हल्की बनती है।

स्टेप- 2: बैटर तैयार करें

अब भीगी हुई दाल को मिक्सर में डालकर मुलायम पेस्ट बना लें। चावल को हल्का दरदरा पीसें ताकि इडली का टेक्सचर नाजुक और नर्म बने।

स्टेप- 3: पेस्ट बनाने का तरीका

अब चावल और दाल के पेस्ट को एक बड़े बर्तन में मिलाएं। स्वादानुसार नमक डालें और जरूरत अनुसार पानी मिलाकर मध्यम गाढ़ा बैटर तैयार करें।

स्टेप- 4: खमीर लाने के लिए क्या करें

बैटर को ढककर किसी गर्म जगह पर 8-10 घंटे या रातभर के लिए रख दें। इस प्रक्रिया से बैटर में खमीर आ जाएगा और इडली और भी सॉफ्ट और फुली बनेंगी।

स्टेप- 5: सब्जियों को तैयार करें

सब्जियों को भाप या स्टीमर में उबाल लें ताकि वे नर्म हो जाएं। उबली हुई सब्जियों को बैटर में डाल दें। जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर मध्यम गाढ़ा बैटर तैयार कर लें।

स्टेप-6: स्टीम करें

इडली के सांचों को हल्का सा तेल लगाएं और बैटर डालें। सांचों को भाप में 10-12 मिनट तक पकाएं।

अब गरमागरम इडली को स्टीम से निकालें और इसे नारियल की चटनी व सांभर के साथ सर्व करें।

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