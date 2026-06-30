भारतीय भोजन में गेहूं के आटे की रोटी के अलावा, बाजरा, मक्का, जौ और रागी जैसी रोटियां पसंद की जाती हैं। इसके अलावा जब कुछ खास और स्वादिष्ट खाने का मन होता है, तो लच्छा पराठा, नान और रूमाली रोटी जैसी रोटियां सबसे पहले याद आती हैं। इन रोटियों को अक्सर लोग रेस्टेरेंट में खाना खाने के दौरान ऑर्डर करते हैं। इसमें से एक नान रोटी है, जो अपने स्मोकी फ्लेवर, मुलायमपन और तंदूरी स्वाद के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से इसे तंदूर में बनाया जाता है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि इसे घर पर बनाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साधारण मटके में भी बाजार जैसी मुलायम और स्वादिष्ट नान रोटी तैयार कर सकते हैं।

मटका में नान बनाने के लिए सामग्री

1 बड़े मुंह वाला मटका

250 से 400 ग्राम गुनगुना दूध

दूध जितना लें, उतनी ही मात्रा में गुनगुना पानी भी लें

1 छोटी चम्मच चीनी

3 छोटी चम्मच यीस्ट

750 ग्राम मैदा

1-2 चम्मच जैतून का तेल

1-2 चम्मच हरा धनिया

1 चम्मच नमक

मटका में नान बनाने के आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में दूध डाल दें। अब इसमें उतनी ही मात्रा में गुनगुना पानी मिला दें। इसके बाद चीनी और यीस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें। जब मिश्रण के ऊपर झाग बनने लगे, तो समझ जाएं कि यीस्ट अच्छी तरह एक्टिव हो गया है।

अब एक बड़े बर्तन में मैदा लें और इसमें 1-2 चम्मच जैतून का तेल डालें और हल्का सा मिला दें। इसके बाद तैयार किया हुआ यीस्ट वाला मिश्रण धीरे-धीरे डालते हुए नरम और चिकना आटा गूंथ लें। आटा बहुत सख्त नहीं गूथना चाहिए।

गूंथे हुए आटे पर हल्का-सा जैतून का तेल लगाकर उसे गीले कपड़े या प्लास्टिक रैप से ढककर 1-2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। इस दौरान आटा लगभग दोगुना फूल जाता है, जिससे नान अधिक मुलायम और स्पंजी बनती है।

अगर आपके पास मिट्टी का चूल्हा है तो उस पर मटका को रखकर उसमें कोयला और उपली डालकर गर्म कर लें। अगर मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो गैस पर भी बना सकते हैं। गैस पर मटके को उल्टा रखें (मूंह वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर होना चाहिए) और मध्यम आंच पर 10-15 मिनट तक अच्छी तरह गर्म कर लें।

इस बीच फूले हुए आटे को हल्के हाथों से दबाकर उसकी बराबर आकार की लोइयां बना लें। अब हर लोई को हल्का मोटा अंडाकार या गोल आकार में बेल लें। नान की एक तरफ हल्का-सा पानी लगाएं। अब पानी वाली सतह को गर्म मटके के अंदर सावधानी से चिपका दें। 2 से 4 मिनट तक पकने दें। जब नान फूल जाए और उस पर सुनहरे व हल्के भूरे तंदूरी निशान दिखाई देने लगें, तो चिमटे की मदद से उसे निकाल लें।

अब नान के ऊपर हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया छिड़क दें और मक्खन या घी लगाकर इसे गरमागरम सर्व करें। इसे आप दाल मखनी, शाही पनीर या अपनी पसंदीदा ग्रेवी वाली सब्जी के साथ परोस सकते हैं।

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