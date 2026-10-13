नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान माता रानी को तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। कई घरों में पूड़ी, हलवा, खीर और अन्य पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस दौरान लोग मालपुए का भी भोग लगाते हैं। मालपुआ भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आटे या मैदे के घोल से तैयार करके घी या तेल में तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है। बंगाल में मालपुआ बनाने के कई पारंपरिक तरीके प्रचलित हैं।

मालपुआ बनाने के लिए सामग्री

1 कप मैदा

2 बड़े चम्मच सूजी

1 कप दूध

2 बड़े चम्मच चीनी

आधा छोटा चम्मच सौंफ

एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर

एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

तलने के लिए घी

1 कप चाशनी बनाने के लिए चीनी

आधा कप पानी

केसर के कुछ धागे

सजाने के लिए कटे हुए बादाम और पिस्ता

बंगाल जैसा मुलायम मालपुए बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें चीनी, सौंफ और इलायची पाउडर डालें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए घोल तैयार करें। घोल में गांठें न पड़े।

घोल को करीब 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे सूजी को दूध सोखने का समय मिलता है और घोल की बनावट बेहतर हो जाती है। अगर घोल ज्यादा गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा दूध मिलाकर इसे ठीक कर लें। बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी डालकर गर्म करें। चीनी घुलने तक इसे चलाते रहें। इसके बाद मध्यम आंच पर कुछ मिनट पकाएं, जब तक चाशनी हल्की चिपचिपी न हो जाए।

इसमें केसर के धागे या थोड़ा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। मालपुए के लिए बहुत गाढ़ी चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। चाशनी को गर्म रखें, लेकिन मालपुए डालते समय यह बहुत ज्यादा उबलती हुई नहीं होनी चाहिए। एक छोटी या मध्यम आकार की कड़ाही में घोल को गोल आकार में डालें। इसे अपने आप फैलने दें। जब मालपुए के किनारे सुनहरे होने लगें, तो इसे सावधानी से पलट दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद इसे चाशनी में डालकर करीब 1-2 मिनट तक रहने दें। फिर बाहर निकालकर प्लेट में रख दें और ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजा सकते हैं।

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