गर्मियों में लोग खुद को तरोताजा रखने के लिए कई तरह के ठंडे ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन भारी और क्रीमी कोल्ड कॉफी से बचना चाहते हैं, तो नारियल पानी से बनी आइस्ड कॉफी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह ड्रिंक कॉफी के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और नारियल पानी की प्राकृतिक मिठास का शानदार मिश्रण है। साथ ही, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं। यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और गर्म मौसम में आपको एनर्जी देने का काम करती है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

नारियल पानी आइस्ड कॉफी बनाने के लिए सामग्री

1 कप ठंडा नारियल पानी, 1/2 कप कोल्ड ब्रू कॉफी या स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कॉफी (ठंडी की हुई), बर्फ के टुकड़े, 1-2 चम्मच शहद या चीनी (ऑप्शनल)

ऐसे बनाएं नारियल पानी आइस्ड कॉफी

कॉफी तैयार करें

सबसे पहले अपनी पसंद की स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाएं। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। अगर आपके पास कोल्ड ब्रू कॉफी है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

नारियल पानी ठंडा करें

ताजा या पैक्ड नारियल पानी को कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छी तरह ठंडा नारियल पानी ड्रिंक का स्वाद और भी बेहतर बना देता है।

गिलास में बर्फ डालें

एक लंबे गिलास में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के टुकड़े डालें। इससे ड्रिंक लंबे समय तक ठंडी बनी रहेगी।

नारियल पानी डालें

अब बर्फ के ऊपर लगभग 1 कप ठंडा नारियल पानी डालें। यह ड्रिंक का हल्का और प्राकृतिक मीठा बेस तैयार करेगा।

कॉफी मिलाएं

धीरे-धीरे ठंडी कॉफी को नारियल पानी के ऊपर डालें। चाहें तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें या लेयर्ड लुक के लिए ऐसे ही रहने दें।

स्वादानुसार मिठास मिलाएं

अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें शहद, चीनी या अपनी पसंद का कोई अन्य स्वीटनर मिला सकते हैं।

तुरंत सर्व करें

सभी चीजों को हल्के हाथ से मिलाएं और तुरंत ठंडी-ठंडी नारियल पानी आइस्ड कॉफी का आनंद लें।

क्यों है यह ड्रिंक खास?

नारियल पानी आइस्ड कॉफी पारंपरिक कोल्ड कॉफी की तुलना में हल्की होती है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जबकि कॉफी आपको इंस्टेंट एनर्जी और ताजगी का एहसास देती है। गर्मियों में यह एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक साबित हो सकती है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी खाद्य पदार्थ या ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों के अनुसार एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें।)