सुबह का समय अक्सर काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा होता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या नाश्ते को लेकर रहती है। कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो कम समय में बनने के साथ ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी हो। ऐसे में आप क्विनोआ वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। क्विनोआ को एक सुपरफूड माना जाता है, जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मदद करता है और शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करता है।

अगर क्विनोआ को कुछ ताजी सब्जियों के साथ मिलाकर पकाएं तो इससे न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण भी मिलता है। इसे बनाना काफी आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।

क्विनोआ वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री

1 कप क्विनोआ

2 कप पानी

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 छोटी गाजर (बारीक कटी हुई)

एक चौथाई कप हरी मटर

एक चौथाई कप शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा टमाटर कटा हुआ

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

आधा छोटा चम्मच जीरा

एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वादनुसार

1 बड़ा चम्मच घी या तेल

थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ

क्विनोआ वेजिटेबल खिचड़ी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले क्विनोआ को अच्छी तरह 2-3 बार साफ पानी से धो लें। इससे उसका हल्का कड़वापन दूर हो सकता है। इसके बाद एक कुकर या गहरे पैन में घी या तेल डालकर गर्म कर लें।

अब इसमें जीरा डालकर चटकाएं और फिर अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें। अब इसमें प्याज डालें और सुनहरा होने तक पका लें। इसके बाद इसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, हल्दी और नमक डालकर 2-3 मिनट तक भून लें। अब इसमें धुला हुआ क्विनोआ डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें।

इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें। अब इसे अच्छी तरह मीडियम आंच पर 3 सीटी आने तक पका लें। अगर पैन में बना रहे हैं तो लगभग 15 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें।

जब कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल जाए और ढक्कन खुल जाए तो इसमें हरा धनिया डाल दें। अब आप इसे गरमागरम सर्व कर सकते हैं।

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