गेहूं के आटे की तुलना में रागी का आटा अधिक पौष्टिक माना जाता है। रागी को एक बेहतरीन सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। रागी प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-मुक्त अनाज है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर और आयरन पाया जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प माना जाता है। रागी के आटे से रोटी, चीला, डोसा, इडली और लड्डू समेत कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं।

आमतौर पर लोग बाजार से रागी का आटा खरीदते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाले आटे की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अगर आप रागी के आटे की शुद्धता को लेकर सजग हैं, तो इसे घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। घर पर रागी का आटा बनाने का तरीका बेहद आसान है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह रागी का आटा तैयार करें।

कैसे होने चाहिए रागी के दाने

सबसे पहले साफ और अच्छी गुणवत्ता वाली रागी खरीदें। दानों में नमी, कीड़े, फफूंद या किसी तरह की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। साबुत रागी के दाने लेना बेहतर होता है। हालांकि, इसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ सकती है। अब रागी को एक बड़ी प्लेट या थाली में फैलाकर उसमें से कंकड़, मिट्टी, सूखे डंठल और खराब दाने अलग कर दें। इसके बाद रागी को 2-3 बार साफ पानी से धो सकते हैं। हालांकि, धोया हुआ रागी पीसने से पहले पूरी तरह सुखाना जरूरी है। थोड़ी भी नमी रहने पर आटा जल्दी खराब हो सकता है।

रागी को साफ करने का तरीका

धुली हुई रागी को साफ कपड़े या बड़ी ट्रे में पतली परत पर फैलाकर धूप में सुखाएं। बीच-बीच में इसे चलाते रहें ताकि सभी दाने अच्छी तरह सूख जाएं। रागी को पीसने से पहले हल्का भून भी सकते हैं। इसके लिए कड़ाही को गर्म करके रागी को धीमी आंच पर कुछ मिनट चलाते हुए भून लें। ध्यान रहे ज्यादा न भूनें। भूनने के बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने दें।

पीसने का तरीका

अब सूखी और ठंडी रागी को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। एक बार में ज्यादा रागी डालने के बजाए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीसें। अगर अधिक मात्रा में आटे की जरूरत है, तो रागी को स्थानीय आटा चक्की में पिसवाना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि, मिक्सर में एक बार में थोड़ी मात्रा में ही रागी के दाने से आटा पीस सकते हैं। अब पीसे हुए रागी के आटे को बारीक छलनी से छान लें। इससे मोटे कण अलग हो जाएंगे। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। ध्यान रहे इसे नमी और सीधी धूप से दूर रखें। इस तरह आप घर पर आसानी से रागी का शुद्ध आटा तैयार कर सकते हैं।

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