बेसन से सिर्फ सब्जी, नाश्ता या स्नैक्स ही नहीं बल्कि कई तरह की मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होती हैं और सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती। अक्सर लोग बेसन के लड्डू, बर्फी या हलवा बनाते हैं। हालांकि अगर आप इस बार त्योहार पर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, मोहनथाल ट्राई कर सकते हैं। हलवाई जैसी दानेदार मोहनथाल बनाने के लिए यहां दी गई रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी। बेसन, दूध और घी की मदद से इस मिठाई को बनाया जा सकता है।

दिवाली पर अगर आप कुछ अलग और हटके बनाना चाहते हैं, तो बेसन से मोहनथाल बना सकते हैं। इसे बहुत ही कम चीजों की मदद से आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। दिवाली पर भोग या मेहमानों को सर्व करने के लिए यह बेहतरीन मिठाई है। आइए, जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

बेसन- 500 ग्राम

दूध- 120 ग्राम

घी- 170 ग्राम

चांदी का वर्क- जरूरत के अनुसार

ड्राई फ्रूट- गार्निश के लिए

चीनी- 200 ग्राम

पानी- 180 मिलीलीटर

केसर- चुटकीभर

इलायची पाउडर – 2 ग्राम

मोहनथाल बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में बेसन लें। इसमें 3 चम्मच घी और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिश्रण को हाथों से रगड़ें। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह छलनी की मदद से छान लें। इससे बेसन के अंदर मोटे दाने निकल जाएंगे। मिक्सी की मदद से बचे हुए मिश्रण को पीसकर दोबारा छान लें। अब कड़ाही लें और इसे गरम कर लें। इसमें देसी घी डालें और गरम होने के बाद इसमें बेसन को डाल दें। धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से भूनना है। जब इससे हल्की खुशबू आने लगे तो यह भुन जाएगा। धीर-धीरे बेसन आपस में चिपकने लगेगा। दूसरी तरफ एक पैन में चीनी और पानी को बराबर मात्रा में लें। इसे धीमी आंच पर पकने दें। जब चाशनी में उबाल आ जाए, तो इसमें केसर डाल दें। इससे मिठाई की खुशबू और रंग बेहतर आएगा। इस तरह एक तार वाली चाशनी तैयार कर लें।

लगभग 12 से 15 मिनट में बेसन पक जाएगा। अब इसमें हल्का दूध डाल दें, जिससे मोहनथाल का टेक्सचर क्रीमी हो सकता है। बेसन अच्छी तरह पक जाए, तो इसमें तैयार की गई चाशनी को डाल दें। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक ट्रे या प्लेट लें और इसमें घी लगाकर ग्रीस कर लें। फिर बेसन के मिश्रण को ट्रे में डालकर फैला लें। इसे लगभग दो घंटे तक सेट करने के लिए रख दें। फिर इसे चाकू की मदद से टुकड़ों में कट कर लें। इसे सजाने के लिए ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी डालें। इस तरह आप आसानी से दानेदार मोहनथाल बना सकते हैं।