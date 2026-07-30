भारत में मिठाइयों का अपना एक अलग ही महत्व है। यहां त्योहारों के मौके पर प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाया जाता है। साथ ही शुभ अवसरों पर भी लोग एक-दूसरे का मुंह मिठाई खिलाकर मीठा करते हैं। हर खास मौके पर मिठाइयों की अहम भूमिका होती है। अक्सर लोग खाने, उपहार देने या भोग लगाने के लिए मिठाई बाजार से खरीदकर लाते हैं। लेकिन कई बार इसमें मिलावट की खबरें भी सामने आ चुकी हैं।

ऐसे में आप घर पर ही कई तरह की शुद्ध मिठाइयां तैयार कर सकते हैं। सावन में महादेव को भोग लगाई जाने वाली मिठाइयों में से एक लाल पेड़ा भी है, जो अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। अगर आप बाजार से पेड़ा नहीं खरीदना चाहते, तो इसे घर पर भी आसानी से झटपट तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं पेड़ा बनाने की आसान विधि।

लाल पेड़ा बनाने की सामग्री

2 लीटर फुल-फैट दूध या 500 ग्राम मावा

150 से 200 ग्राम चीनी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे (वैकल्पिक)

सजावट के लिए पिस्ता या बादाम की करतन (वैकल्पिक)

2-3 बूंद लाल फ्रूट ग्रेड रंग या प्राकृतिक लाल रंग

लाल पेड़ा बनाने की विधि

यदि दूध से बना रहे हैं, तो 2 लीटर फुल-फैट दूध को भारी तले की कड़ाही में डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पका लें। दूध गाढ़ा कर पूरी तरह मावा बनने तक पकाएं। इसमें 45-60 मिनट का समय लग सकता है। अगर मावा पहले से है तो उसे हाथ से मसलकर मुलायम कर लें।

अब एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच देसी घी गर्म कर लें। इसमें मावा डालकर धीमी आंच पर 9-10 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लें। जब मावे से अच्छी खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए, तब गैस धीमी कर दें।

अब चीनी डालकर लगातार चलाते रहें। चीनी पिघलने पर मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। इसे तब तक पकाएं, जब तक अतिरिक्त नमी खत्म न हो जाए। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

अब 2-3 बूंद लाल फूड ग्रेड रंग या थोड़ा सा गाढ़ा चुकंदर का रस डालें। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं ताकि रंग एक जैसा हो जाए। ध्यान रखें कि रंग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, वरना पेड़े का स्वाद और रंग दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

गैस बंद कर मिश्रण को 10-15 मिनट तक ठंडा होने दें। अब हाथों पर थोड़ा सा घी लगाते हुए मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर गोल करें और हल्का दबाकर पेड़े का आकार दें। बीच में अंगूठे से हल्का निशान बनाकर पिस्ता या बादाम की कतरन लगा सकते हैं। तैयार लाल पेड़ों को 30 मिनट के लिए खुली हवा में रख दें ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाएं। इसके बाद आप महादेव को इसका भोग लगा सकते हैं और खा सकते हैं।



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