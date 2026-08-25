रक्षाबंधन के मौके पर बाजार से खरीदने के बजाए आप घर पर भी आसानी से कई मिठाइयां बना सकते हैं। इस रखी पर आप काजू कतली ट्राई कर सकती हैं। इस स्वादिष्ट और महंगी मिठाई को बनाना काफी आसान है।

रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा सूत्र के बाद अगर किसी चीज की सबसे अधिक मांग रहती है, तो वह मिठाइयां हैं। इस त्योहार पर बाजार में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाइयां मिलती हैं। हालांकि, त्योहारों पर जब मिठाइयों की मांग बढ़ती है, तो कई बार इनमें मिलावट भी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में यह मिठाइयां सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। बाजार में मिलने वाली महंगी मिठाइयों में से एक काजू कतली भी है।

काजू कतली महंगी मिठाइयों में से एक है। हालांकि, आप चाहें तो इस रक्षाबंधन घर पर भी काजू कतली बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती और सही तरीके से बनाई जाए तो घर पर भी बाजार जैसी मुलायम और स्वादिष्ट काजू कतली तैयार हो सकती है। काजू कतली को बनाने के लिए मुख्य रूप से काजू, चीनी और पानी की जरूरत होती है।

काजू कतली बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम काजू

125-150 ग्राम पिसी हुई चीनी

60-70 मिलीलीटर पानी

1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच घी

सजाने के लिए चांदी का वर्क (वैकल्पिक)

काजू कतली बनाने की विधि

सबसे पहले काजू को साफ करके मिक्सर में डालें और बारीक पाउडर में पीस लें। हालांकि, मिक्सर को लगातार न चलाएं। ज्यादा देर तक पीसने से काजू से तेल निकल सकता है और पाउडर चिपकने लगेगा।

अब एक नॉन-स्टिक या भारी तले वाली कड़ाही में काजू पाउडर और चीनी डालें। इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। कड़ाही को धीमी आंच पर रखें और मिश्रण को लगातार चलाते रहें। कुछ देर में मिश्रण गाढ़ा होकर आटे जैसा होने लगेगा। इस दौरान धीमी आंच होनी चाहिए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और कड़ाही छोड़ने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा घी डालकर मिला दें।

अब गैस बंद करके मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें। जब यह हाथ से छूने लायक गर्म रह जाए, तब इसे हल्के हाथ से गूंथ लें। जरूरत हो तो हाथों पर थोड़ा घी लगा सकते हैं। अब एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर पर काजू का मिश्रण रखें। ऊपर दूसरा पेपर रखकर बेलन की मदद से इसे लगभग 3-5 मिमी मोटी शीट में बेल लें।

शीट को कुछ मिनट ठंडा होने दें। इसके बाद चाकू से इसे काजू कतली के पारंपरिक आकार में काट लें। अगर आप इसे मिठाई की दुकान जैसा लुक देना चाहते हैं, तो ऊपर से चांदी का वर्क लगा सकते हैं। इसके बाद काजू कतली को पूरी तरह सेट होने दें। अब आप तैयार काजू कतली को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधते समय अपने भाई को खिला सकती हैं। वहीं, बचे हुए काजू कतली को एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

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