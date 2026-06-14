Veg Dalcha Recipe: मेहमानों की खातिरदारी करना भारतीय परंपरा में शामिल है जहां किसी भी व्यक्ति को बिना खिलाए नहीं भेजा जाता है। आमतौर पर लोग घर पर मेहमानों के लिए छोले, पनीर, राजमा, दाल जैसी चीजों को बनाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग डिश बनाना चाहते हैं तो हैदराबादी स्टाइल दालचा रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। दाल और मसालों से तैयार होने वाली यह पारंपरिक डिश हैदराबाद की लोकप्रिय रेसिपी मानी जाती है, जिसे वेज और नॉन वेज दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है।

आज हम आपको लौकी से दालचा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। जिसकी स्वादिष्ट खुशबू और लाजवाब स्वाद मेहमानों के साथ-साथ पड़ोसियों को भी आकर्षित कर देगा। इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं जिसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार है।

दाल के लिए सामग्री

अरहर दाल- 1/4 कप

चना दाल- 1/4 कप

मूंग दाल- 1/4 कप

प्याज- 1

टमाटर-1

हरी मिर्च-2

हल्दी पाउडर- 1/4 चम्मच

नमक- 1 चम्मच

हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां

दालचा बनाने के लिए जरूरी चीजें

लौकी -1

तेल- 3 चम्मच

खड़े मसाले जैसे लौंग, दालचीनी आदि

प्याज- 1 बारीक कटी

टमाटर- 1 बारीक कटा

अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 चम्मच

नमक- 1 चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च- 1 चम्मच

जीरा पाउडर- 1 चम्मच

धनिया पाउडर- 1 चम्मच

गरम मसाला- 1 चम्मच

इमली का पेस्ट- 2 चम्मच

कसूरी मेथी

हरे धनिया

पानी

बनाने का तरीका

सबसे पहले अरहर दाल, चना दाल और मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर करीब एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद कुकर में दालों के साथ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, हरा धनिया, पुदीना और तीन कप पानी डालें। इसे तीन सीटी आने तक पकाएं।

अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें साबुत मसाले डालकर भूनें। अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक भून लें और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर चलाएं। जब प्याज सुनहरे रंग की हो जाए तो इसमें टमाटर, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब लौकी के टुकड़ों को मसालों में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा सा पानी डालकर ढक दें और करीब 5 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें पकी हुई दालों को डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकने दें।

अंत में इमली का रस डालकर दो मिनट तक उबालें। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें। इस तरह स्वादिष्ट लौकी दालचा तैयार हो जाएगा जिसे आप गरमा-गरम रोटी या चावल के साथ परोसकर मेहमानों को खिला सकते हैं।