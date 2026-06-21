आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। यह दिन पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं, जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों और परिवार का सहारा बनकर खड़े रहते हैं। बिना कुछ कहे हर मुसीबत का सह जाते हैं और परिवार के हर जरूरत को पूरा करने की निरंतर प्रयास करते हैं। अक्सर अपनी खुशियों और जरूरतों से पहले परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। फादर्स डे पिता के उन योगदानों को याद करने का अवसर है जो वे अपने बच्चों और परिवार के लिए करते हैं।

इस मौके को खास बनाने के लिए लोग अपने पिता की पसंद का खाना बनाते हैं, कोई छोटा-सा उपहार देकर या दिल से लिखा एक संदेश देकर उन्हें खास महसूस कराते हैं। अगर आप भी इस मौके पर अपने पिता को खास महसूस करवाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए कुछ आसान और दिल छू लेने वाले आइडिया की मदद से आप अपने पिता को शाम को सरप्राइज दे सकते हैं।

1- घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करें

फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को खास महसूस करवाने के लिए और इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप एक छोटी-सी फैमिली पार्टी आयोजित कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर उनकी पसंद के व्यंजन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही घर को सजाकर, पुरानी तस्वीरों का एक छोटा-सा कोलाज बनाकर या उनकी पसंद का संगीत चलाकर माहौल को और भी खास बना सकते हैं।

2- फैमिली गेम नाइट

इस मौके पर शाम के समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक मजेदार गेम नाइट प्लान कर सकते हैं, जिसके बारे में पिता को पहले से न पता हो। आप बोर्ड गेम, कैरम, कार्ड या अन्य मजेदार गेम्स पिता के साथ बैठकर खेल सकते हैं। इस दौरान होने वाली हंसी-मजाक और हल्की नोकझोंक के साथ बिताए गए खुशनुमा पल आपके पिता की यादों में हमेशा के से लिए यादों में कैद हो सकते हैं। साथ ही इससे परिवार के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलती है।

3- थैंक यू पापा नोट तैयार करें

शाम के वक्त जब पापा घर पर आए तो उनके लिए थैंक यू नोट तैयार कर सकते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पिता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। हर व्यक्ति बारी-बारी से उन्हें धन्यवाद दे और बताए कि उनके प्यार, मार्गदर्शन और त्याग ने उसके जीवन को किस तरह बेहतर बनाया है। इसके साथ ही आप अपने पापा के साथ जुड़ी किसी प्यारी याद को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यह आपके पिता के दिल को छू लेगा।

4- साथ में फिल्म देखें

फादर्स डे के मौके पर शाम के वक्त पिता को सरप्राइज देने और उन्हें खास महसूस करवाने के लिए आप उनके साथ बैठकर उनकी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। इस दौरान उनके पसंदीदा स्नैक्स का भी इंतजाम कर माहौल को और खास बना सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर बिताए गए ये सुकून भरे पल न केवल उन्हें खुशी देंगे, बल्कि आपके रिश्ते को भी और मजबूत बनाएंगे।

5- अवॉर्ड सेरेमनी

अगर आप फादर्स डे को थोड़ा अधिक खास बनाना चाहते हैं तो, डिनर के बाद अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन कर सकते हैं। परिवार के सदस्य मिलकर बेस्ट डैडी, फैमिली हीरो, लाइफटाइम गाइड या सबसे बड़े मोटिवेटर जैसे खास अवॉर्ड तैयार कर सकते हैं। अवॉर्ड देते समय पिता के बारे में कुछ अच्छी बातें और यादगार किस्सों को साझा करें। आपके इस सरप्राइज प्लान को पिता शायद ही कभी भूल पाएं। इससे वह खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। ऐसे में इन तरीकों की मदद से आप शाम को पिता के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं।

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