Homemade Face Pack Recipe: चेहरे की त्वचा बहुत नाजुक होती है। यही वजह है कि धूप, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत खानपान और बदलते मौसम का असर चेहरे पर नजर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रोजाना फेस वॉश करने पर भी चेहरा मुरझाया और बेजान दिखने लगता है। ऐसे में स्किनकेयर रूटीन में फेस पैक को शामिल किया जा सकता है। जिसे घर पर कुछ चीजों की मदद से आसानी बनाया जा सकता है। हालांकि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

रोज की भागदौड़, धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण चेहरे की त्वचा बेजान और रूखी होने लगती है। ऐसे में बाजार के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय घरेलू तरीके आजमा सकते हैं। इसके लिए चेहरे को स्क्रब करने के बाद हफ्ते में कम से कम एक बार फेस पैक लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने से चेहरे की नमी बरकरार रह सकती है, जिससे त्वचा रूखी नजर नहीं आती। फेस पैक लगाने से चेहरे की त्वचा सॉफ्ट, स्मूथ और चमकदार नजर आ सकती है।

सामग्री

चुकंदर का रस- 1 चम्मच

एलोवेरा जेल- 1 चम्मच

चावल का आटा- 1 चम्मच

गुलाब जल- 2 चम्मच

फेस पैक बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में चुकंदर का रस, एलोवेरा जेल, चावल का आटा और गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर पैक ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें गुलाब जल की मात्रा बढ़ा सकती हैं।

इस फेस पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। इसके लिए कलाई या कान के पीछे के हिस्से में पैक लगाएं और कुछ देर रहने दें। अगर आपको किसी तरह की जलन, असहजता या परेशानी महसूस हो रही है, तो इसे इस्तेमाल न करें।

चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन के हिस्से पर अच्छी तरह लगाएं। इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब यह सूख जाए, तो पानी की मदद से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें।

इस फेस पैक को हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस पैक लगाने के बाद चेहरे को हमेशा सामान्य पानी से ही साफ करें। गुनगुना पानी या फेसवॉश का इस्तेमाल करने से बचें। चेहरा साफ करने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

इस्तेमाल करने से पहले करें पैच टेस्ट

चेहरे पर किसी भी तरह का घरेलू तरीका या फेस पैक इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आपके चेहरे पर दाने या पिंपल्स हैं तो इसका इस्तेमाल न करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”