Homemade Hair Toner Recipe: आजकल बालों से जुड़ी समस्या बहुत आम हो गई है। बालों का झड़ना, टूटना या रूखे होने की वजह से कई लोग परेशान रहते हैं। कई बार केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल और हेयर कलर करवाने की वजह से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों में लगातार ब्लीच के इस्तेमाल की वजह से प्राकृतिक चमक खो सकती है। ऐसे में टोनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बालों को मुलायम और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। जिसे आप घर पर ही प्राकृतिक चीजों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें और अगर आपको किसी तरह की बालों या त्वचा से जुड़ी समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

अगर आप रूखे और बेजान बालों की समस्या से परेशान हैं, तो घर पर बने इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका सोशल मीडिया पर डॉ मदीहा भयानी ने शेयर किया है। जिसके लिए आपको घर पर मौजूद कुछ चीजों की जरूरत होगी।

टोनर के लिए सामग्री

पानी- 2 कप

सूखे रोजमेरी के पत्ते – 1 चम्मच

मेथीदाना – 1 चम्मच

लौंग- 10 से 15

बनाने का तरीका

टोनर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालें और उसे गरम होने दें। अब इसमें सूखे रोजमेरी के पत्ते, मेथीदाना और लौंग डालकर उबलने दें। इसे करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। अब गैस को बंद कर दें और इसे ढककर कुछ देर छोड़ दें। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे छलनी से छान लें। इसे किसी साफ स्प्रे बोतल में भर लें।

डॉ मदीहा भयानी के अनुसार प्राकृतिक चीजों से बना यह टोनर स्कैल्प को फ्रेश रखने, रूखापन कम करने और बालों के लिए बेहतर माहौल बनाने में मदद कर सकता है। इससे बाल मजबूत और मुलायम हो सकते हैं। लेकिन यह झड़ चुके बालों को दोबारा वापस नहीं ला सकता और न ही रातों-रात गंजेपन को ठीक कर सकता है।

इस्तेमाल कैसे करें?

इस टोनर को स्कैल्प और बालों की जड़ों में स्प्रे करें। अब हल्के हाथों से करीब 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। इसे करीब 30 से 60 मिनट तक रखें और फिर बालों को पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में दो या तीन बार किया जा सकता है। इसे फ्रिज में रखकर करीब दो से तीन दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यह खत्म हो जाए तो इसे दोबारा बनाया जा सकता है। अगर टोनर में बदबू, रंग में परिवर्तन या टेक्सचर में बदलवा नजर आ रहा है, तो इसे इस्तेमाल न करें।

सावधानियां

टोनर का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर इसे लगाने पर जलन, खुजली या असहजता महसूस हो रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें। संक्रमित या फंगल स्कैल्प की समस्या होने पर एक्सपर्ट की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल न करें। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या बालों से जुड़ी अन्य समस्या है, तो एक्सपर्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”