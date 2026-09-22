दक्षिण भारत में नाश्ते में कई तरह का व्यंजन बनाया जाता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी माना जाता है। इन्हीं में से एक मेथी-नारियल उत्तपम भी है। मेथी-नारियल उत्तपम सामान्य उत्तपम से थोड़ा अलग है। इसमें ताजी मेथी की हल्की खुशबू और नारियल का स्वाद मिलता है। यह बाहर से हल्का कुरकुरापन रहता है, जबकि अंदर से नरम और मुलायम रहता है। अगर आप नाश्ते या रात के खाने में कुछ हटकर बनाना चाहते हैं तो मेथी-नारियल उत्तपम ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी आसान विधि के बारे में:

मेथी-नारियल उत्तपम बनाने के लिए सामग्री

2 कप इडली या डोसा बैटर

1 कप ताजी मेथी की पत्तियां

आधा कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल

1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज

1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक

आधा चम्मच जीरा

1/4 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई

स्वादानुसार नमक

2-3 बड़े चम्मच पानी या जरूरत के अनुसार

सेंकने के लिए तेल या घी

1-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू या मूंगफली (वैकल्पिक)

मेथी-नारियल उत्तपम बनाने की आसान विधि

सबसे पहले मेथी की पत्तियों को डंठल से अलग करके अच्छी तरह धो लें। पानी पूरी तरह निकलने के बाद मेथी को बारीक काट लें। अगर मेथी ज्यादा कड़वी है, तो इसमें थोड़ा नमक लगाकर 5-7 मिनट रखने के बाद हल्के हाथ से निचोड़ दें। इससे काफी हद तक कड़वाहट कम हो सकती है।

एक बड़े कटोरे में डोसा या इडली का बैटर लें। इसमें कटी हुई मेथी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें। बैटर बहुत पतला न हो। उत्तपम के लिए डोसे की तुलना में थोड़ा गाढ़ा बैटर बेहतर होता है।

अब लोहे या नॉन-स्टिक तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें। अब इस पर कुछ बूंदें तेल डालकर फैला दें और एक कलछी बैटर तवे के बीच में डाल दें। इसे हल्के हाथ से गोल आकार देते हुए फैला दें। ऊपर से थोड़ा तेल या घी डालें और किनारों पर भी कुछ बूंदें डालें। अब इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट पकने दें। जब नीचे की सतह सुनहरी और कुरकुरी होने लगे और ऊपर की सतह पर छोटे-छोटे छेद दिखाई देने लगें, तब इसे पलट दें।

अब उत्तपम को पलटकर दूसरी तरफ तरफ से 1-2 मिनट सेंक लें। अगर नीचे की परत ज्यादा कुरकुरी पसंद है, तो पहली तरफ सेंकते समय किनारों पर थोड़ा सा घी डालकर 30-40 सेकंड अतिरिक्त सेंक सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें, आपका गरमागरम मेथी-नारियल उत्तपम तैयार है। इसे आप नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, टमाटर-प्याज की चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं।

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