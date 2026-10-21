आज के समय में पुराने चीजों का फिर से नए और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल का चलन बढ़ गया है। पुरानी चीजों से लोग सजावटी चीजें बनाने से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बनाते हैं। इन्हीं में से एक टिन के खाली डिब्बे भी शामिल हैं। अक्सर लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसकी मदद से आप अपने गार्डन के लिए एक बड़ा सा गमला बना सकते हैं।

टिन से बने सीमेंट के गमलों को आप बालकनी, छत, बरामदे और घर के गार्डन में रख सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह बनाएं सीमेंट का गमला।

जरूरत के सामान

एक मजबूत, चौकोर टिन का डिब्बा

उससे छोटा चौकोर प्लास्टिक कंटेनर या डिब्बा

सीमेंट और साफ, बारीक रेत

साफ पानी

थोड़ा सा तेल या उपयुक्त मोल्ड-रिलीज एजेंट

बाल्टी और ट्रॉवेल

दस्ताने

इस तरह बनाएं सीमेंट वाला मजबूत गमला

सबसे पहले टिन के डिब्बे को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अब उससे छोटा चौकोर प्लास्टिक का डिब्बा चुनें, जो बड़े डिब्बे के अंदर आसानी से आ जाए। दोनों के बीच सभी तरफ लगभग डेढ़ से 2 सेंटीमीटर की जगह रखें। दोनों सांचों की संपर्क वाली सतह पर तेल की बहुत पतली परत लगाएं।

एक भाग सीमेंट में दो भाग रेत मिलाकर सूखा मिश्रण तैयार कर लें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह मिश्रण बनाएं। तैयार मिश्रण को बड़े टिन के डिब्बे में डालकर नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाएं। इसे हल्के हाथ से दबाकर बराबर करें। इसी समय बीच में जल निकासी के लिए एक चिकनी, तेल लगी डंडी रखें, जो गमले की तली तक पहुंचे। गीले सीमेंट की निचली परत पर छोटे चौकोर डिब्बे को सावधानी से रखें। छोटे डिब्बे के अंदर रेत या कोई भारी वस्तु रखकर उसे स्थिर किया जा सकता है।

अब दोनों डिब्बों के बीच बची जगह में सीमेंट का मिश्रण थोड़ा-थोड़ा करके भरें। इसे 24 से 48 घंटे लिए छोड़ दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद सबसे पहले छोटे डिब्बे को सावधानी से निकालें, फिर बाहरी टिन के डिब्बे को धीरे-धीरे हटाएं। इसके बाद उसे हल्का नम रखते हुए लगभग 7 दिनों तक सुरक्षित जगह पर रखें। अगर किनारे खुरदुरे हैं, तो पर्याप्त मजबूती आने के बाद उन्हें हल्के सैंडपेपर से समतल करें।

गमले को आकर्षक बनाने के लिए उसे अपने पसंदीदा रंग से सजा भी सकते हैं। इसे आप सफेद रंग, टेराकोटा रंग, काले और सफेद रंग के मेल या किसी अन्य रंग के पेंट से रंग सकते हैं।

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