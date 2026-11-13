Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर महिलाएं अपने लुक को लेकर खास तैयारियां करती हैं। इस खास मौके पर साड़ी पहनकर महिलाएं नदी, तालाब या घाट पर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दौरान अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां बताए गए टिप्स की मदद ले सकती हैं। छठ पर सिल्क, बनारसी, कांजीवरम या जरी वर्क वाली साड़ियों को स्टाइल कर सकती हैं।

अगर आप पहली बार छठ पूजा कर रही हैं या लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। यहां साड़ी डिजाइन और उससे जुड़ी स्टाइलिंग टिप्स बताई गई हैं, जिनसे आप आइडिया ले सकती हैं।

टिशू सिल्क साड़ी विद बॉर्डर

छठ पूजा के दौरान महिलाएं खासतौर पर साड़ी पहनती हैं। इस मौके पर अगर आप लुक को लेकर कंफ्यूज हैं,तो टिशू सिल्क साड़ी को चुन सकती हैं। इस तरह की साड़ी हल्की और स्टाइलिश लगती है। इसके ऊपर गोल्डन वर्क बॉर्डर बहुत ही आकर्षक और शानदार लगता है। इसे आप घाट पूजा के दौरान पहन सकती हैं।

बनारसी साड़ी

पारंपरिक बनारसी साड़ी को छठ पूजा लुक के लिए चुना जा सकता है। खास मौकों, त्योहार और पूजा-पाठ में इस तरह की साड़ी रॉयल और एलिगेंट लुक देती हैं। इस तरह की साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी, माथे पर बिंदी, सिंदूर और चूड़ियां बहुत ही शानदार लुक देती हैं।

प्रिंटेड कॉटन साड़ी

कामकाज और पूजा-पाठ की वजह से कई महिलाएं छठ पर हैवी साड़ी पहनने से बचती हैं। अगर आप हल्की और आरामदायक साड़ी पहनना चाहती हैं, तो प्रिंटेड कॉटन (सूती) साड़ी से आइडिया ले सकती हैं। इस फैब्रिक की साड़ी दिखने में खूबसूरत और पहनने में आरामदायक लगती हैं।

छठ पूजा के लिए लाल, पीला और नारंगी रंग शुभ माना जाता है। आप इस रंग की साड़ियों को चुन सकती हैं। इसके अलावा नहाय-खाय और खरना के दिन सूती साड़ी को चुन सकती हैं। खाना बनाने और काम करने के दौरान इस फैब्रिक की साड़ी आरामदायक रहती हैं। इन्हें लंबे समय तक पहनने के बाद भी ज्यादा परेशानी नहीं होती।

छठ पूजा के लिए साड़ी को स्टाइल करने के तरीके

मुख्य पूजा के दिन यानी घाट पूजा के लिए आप बनारसी, सिल्क, चंदेरी या जरी बॉर्डर वाली साड़ियां भी चुन सकती हैं। छठ पूजा में साड़ी के पल्लू को सीधे कंधे पर आगे की तरफ रखा जाता है। प्लीट्स और पल्लू को अच्छी तरह सेट कर लें ताकि घाट पूजा के दौरान आपको दिक्कत न हो।

पारंपरिक तरीके से साड़ी पहन रही हैं, तो उसके साथ सही ज्वेलरी लुक को खास बना सकती है। आप गोल्डन झुमके, हार और कंगन को साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके साथ ही साड़ी का पल्ला सीधा रखें और ऊपर सिर ढकने के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़ लें। इसके साथ लुक को पूरा करने के लिए मेकअप को लाइट रखें और बालों का जूड़ा बना लें।