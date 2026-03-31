Cheese burst vada pav recipe: शाम होते ही अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में बहुत सारे लोग फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड की तरफ रूख करते हैं। मुंबई का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड वड़ा पाव आज देशभर में मशहूर है। गर्मागर्म तेल में तले हुए आलू की स्टफिंग भरे हुए वड़े को जब पाव के बीच में डालकर हरी, लाल चटनी के साथ सर्व किया जाता है तो अच्छे-अच्छे अपने डाइट पर कंट्रोल खो देते हैं। अगर आप भी वड़ा पाव के फैन हैं तो घर में एक बार चीज बर्स्ट वड़ा पाव बनाएं। इसका स्वाद आपको दीवाना बना देगा। यह स्ट्रीट फूड को कड़ी टक्कर देगा। घर में अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो घरवाले बार-बार खाने की डिमांड करेंगे।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 उबले हुए बड़े आलू

1 tbsp तेल

1 tsp राई

1 tbsp अदरक लहसुन हरी मिर्च कुटा हुआ

1 tsp हल्दी पाउडर

1 नमक स्वादानुसार

2 tbsp हरा धनिया

1 tsp गरम मसाला पाउडर

1 कप बेसन

2 tbsp चावल का आटा

1 tsp हल्दी पाउडर

1 tsp लाल मिर्च पाउडर

2 tbsp गरम तेल

लिक्विड चीज़ जरूरत के हिसाब

2 पाव

लाल सूखी लहसुन और मूंगफली की चटनी

मीठी चटनी

हरी चटनी 1

चीज बर्स्ट वड़ा पाव बनाने का तरीका

चीज बर्स्ट वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले आलू को मैश कर लें। इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें राई डालें। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट डालें। इसके बाद आपको मसाले डालने हैं। सभी चीजों को अच्छे से 3-4 मिनट तक पका लें। अब आलू डालें। फिर नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं।

फिर कटा हुआ हरा धनिया डालें। गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब बेसन और चावल के आटे के साथ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालकर एक गाड़ा घोल तैयार करें। कड़ाही में तेल गरम करें। फिर आलू के मिश्रण को गोल आकार दें। फिर इसमें लिक्विड चीज़ डालें।

इसके बाद ऊपर से कवर करने के लिए फिर से आलू का पेस्ट लगाएं। अब बेसन के बैटर में 2 tbsp गरम तेल डालकर मिक्स करें। आलू के गोले को इस में डीप करके अच्छे से कोट करें। मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें। एक पाव को बीच से कट करके एक साइड पर धनिया की चटनी लगाएं। दूसरे साइड मीठी चटनी लगाएं। अब इसके ऊपर सूखी लहसुन वाली चटनी डालें। फिर वड़ा डालें और गरमा गरम परोसें।