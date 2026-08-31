जन्माष्टमी का त्योहार भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं और भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा बैठाते हैं। रात में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से पहले उनके बाल रूप की प्रतिमा को झूले पर विराजमान किया जाता है और ठीक 12 बजते ही, यानी कान्हा के जन्म होने पर पालना झुलाकर नटखट कान्हा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान लोग घर पर ही कई तरह के पकवान भी बनाते हैं, जिसमें से एक धनिया पंजीरी भी है।

जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण को लगाए जाने वाले माखन-मिश्री के भोग के साथ धनिया पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि बिना धनिया पंजीरी के जन्माष्टमी अधूरी है। दरअसल, लड्डू गोपाल को यह भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि, धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर इसे अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब भी धनिया पंजीरी की बात होती है, तो उसमें ब्रज का नाम जरूरी आता है। आप घर पर भी आसानी से जन्माष्टमी के मौके पर ब्रज जैसी स्वादिष्ट धनिया पंजीरी बना सकते हैं।

ब्रज वाली स्वादिष्ट धनिया पंजीरी की सामग्री

आधा कप धनिया पाउडर

आधा कप मखाना

1/4 कप सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल

2 चम्मच खरबूजे के बीज या मगज

10 बादाम

4 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/3 कप बूरा (पिसी हुई चीनी)

कैसे बनाएं ब्रज जैसी स्वादिष्ट धनिया पंजीरी

धनिया पंजीरी घर पर बनाना काफी आसान है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही या पैन को गर्म कर उसमें खरबूजे के बीज डाल दें और धीमी आंच पर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक भन लें। जब ये चटकने लगे तो गैस बंद कर दें। इसके बाद इसे पैन या कड़ाही से निकालकर एक प्लेट में रख लें।

अब कड़ाही में घी डालें और बादाम डलाकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। जब ये भून जाए तो इसे भी कड़ाही से निकालकर एक प्लेट में रख दें। ध्यान रहे इसे हल्का भूनना है, ज्यादा भूनने पर यह जल सकता है। जिससे पंजीरी का स्वाद बिगड़ सकता है।

अब कड़ाही में मखाने डालकर 2-3 मिनट तक कुरकुरा होने तक भून लें और इसे भी एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें। इसके बाद मखाना और बादाम को ओखली में दरदरा कूट लें या मिक्सर में दरदरा पीस लें। इन्हें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा पीसना है ताकि पारंपरिक पंजीरी जैसा स्वाद आए।

अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी डालकर धनिया पाउडर को धीमी आंच पर भून लें। जब धनिया पाउडर से अच्छी खुशबू आने लगे और उसका रंग गहरा हो जाए तो गैस बंद कर इसे एक पैन में निकाल लें। अब 2-3 मिनट बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो धनिया पाउडर, पिसी हुई चीनी या बूरा, मखाना, खरबूजे के बीज और बादाम डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी ब्रज वाली स्वादिष्ट पंजीरी तैयार है। इसमें ऊपर से कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सजाया भी जा सकता है।

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