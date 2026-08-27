इनडोर प्लांट्स न सिर्फ घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, बल्कि वातावरण को हरा-भरा और सुकूनभरा बनाने में भी मदद करते हैं। कुछ पौधे घर के अंदर की प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में भी मदद कर सकते हैं। पौधों की हरियाली कमरे को नेचुरल और फ्रेश लुक देती है। अक्सर लोग घर की बालकनी, लिविंग रूम, बेडरूम से लेकर स्टडी रूम तक में अलग-अलग तरह के इनडोर प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। पीस लिली, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और पाम ट्री जैसे पौधे कम जगह में आसानी से लगाए जा सकते हैं

अक्सर लोग इन पौधों को लगाने के लिए बाजार से गमले खरीदते हैं। लेकिन आकर्षक गमले थोड़े महंगे मिलते हैं। हालांकि, आप घर पर ही आसानी से सब्जी या किसी बड़ी टोकरी की मदद से सीमेंट वाले मजबूत गमले तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर टोकरी से गमला कैसे तैयार करें।

जरूरी के सामान

प्लास्टिक की जालीदार टोकरी

एक छोटा प्लास्टिक का कटोरा

सीमेंट

बारीक रेत

पानी

थोड़ा सा तेल

प्लास्टिक शीट

रबर के दस्ताने

पुराना ब्रश

इस तरह बनाएं सीमेंट वाला गमला

सबसे पहले टोकरी को साफ करके सुखा लें। सुखाने के बाद अंदर और किनारों पर हल्का तेल लगा दें। इससे सीमेंट सूखने के बाद आसानी से निकल सकता है। अब एक बर्तन में 1 भाग सीमेंट और 2 भाग बारीक रेत लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। मिश्रण इतना गाढ़ा होना चाहिए कि टोकरी की सतह पर लगाने के बाद बहने न लगे।

अब टोकरी के अंदर सीमेंट का मिश्रण हाथ से या पुराने ब्रश से लगाना शुरू करें। जाली के हिस्सों पर सीमेंट अच्छी तरह पहुंचे, लेकिन बहुत मोटी परत एक साथ न लगाएं। लगभग 1-1.5 सेमी मोटी परत पर्याप्त होती है। सीमेंट मिलाते समय दस्ताने जरूर पहन लें।

अब टोकरी को सीधा करें और अंदर हल्का तेल लगा हुआ छोटा कटोरा रखें। इसे बीच में इस तरह रखें कि चारों तरफ सीमेंट की बराबर मोटाई की जगह बची रहे। अब टोकरी और अंदर रखे कटोरे के बीच की खाली जगह में सीमेंट का मिश्रण भरें। धीरे-धीरे भरते जाएं और चम्मच या लकड़ी की स्टिक से हल्का दबाते जाएं। गमले के नीचे ड्रेनेज होल बनाने के लिए सीमेंट डालने से पहले नीचे की जगह पर छोटी प्लास्टिक की पाइप या स्ट्रॉ का टुकड़ा लगाया जा सकता है।

इसे करीब 24-48 घंटे तक सेट होने दें। साथ ही ऐसी जगह पर रखें जहां कोई छू न सके। सूखने के बाद अंदर वाला प्लास्टिक कटोरी धीरे-धीरे निकालें। फिर टोकरी को सावधानी से हटाएं। अब इसे कुछ दिनों तक हल्का पानी का छिड़काव करते रहें, ताकि गमला मजबूत बन सके।

जब यह पूरी तरह तैयार हो जाए तो किनारों को हल्के सैंडपेपर से चिकना कर लें। अब इसे आप अपनी पसंद के अनुसार पेंट भी कर सकते हैं। इससे गमला थोड़ा आकर्षक लगेगा। इसके अलावा ऊपर छोटे पत्थर भी चिपका सकते हैं। इसी तरह आप कई खूबसूरत गमले घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं।

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