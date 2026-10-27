दीवाली के मौके पर घर की सजावट में मोमबत्तियों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। कैंडल घर की सजावट में चार चांद लगा देती हैं। बाजार में कई तरह की डिजाइनर और सुगंधित कैंडल मिलती हैं, लेकिन कई बार इनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में आप घर पर ही कम खर्च में आसानी से खूबसूरत डिजाइन वाले कैंडल्स बना सकते हैं। अगर आपके पास पुराने कांच के जार हैं, तो उसकी मदद से खुशबूदार कैंडल तैयार किया जा सकता है। इन जार को आप अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं खुशबूदार कैंडल बनाने का आसान तरीका क्या है।

जरूरी सामान

पुराने कांच के जार

सोया वैक्स या कैंडल बनाने वाला पैराफिन वैक्स

कैंडल के लिए उपयुक्त बाती

कैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला खुशबूदार तेल

वैक्स पिघलाने के लिए हीट-सेफ बर्तन और पानी

लकड़ी की स्टिक या चम्मच

बाती को बीच में स्थिर रखने के लिए क्लिप या दो पेंसिल

जार सजाने के लिए जूट की रस्सी, रिबन या पेंट

बनाने का तरीका

सबसे पहले पुराने जार को धोकर उसपर से लेबल, गोंद और चिकनाई अच्छी तरह हटा दें। इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद सोया वैक्स या कैंडल वैक्स को हीट-सेफ बर्तन में रखकर पानी की भाप से धीरे-धीरे पिघलाएं। वैक्स को सीधे तेज आंच पर न रखें। इसे गर्म करते समय पैकेट पर दिए गए तापमान संबंधी निर्देशों का पालन जरूर करें।

इसके बाद उसमें कैंडल के लिए उपयुक्त फ्रेगरेंस ऑयल मिलाएं। लैवेंडर, गुलाब, वनीला या लेमनग्रास जैसी खुशबू चुनी जा सकती है। तेल की मात्रा वैक्स के प्रकार और खुशबू वाले उत्पाद के निर्देशों के अनुसार रखें। बाती को जार के ठीक बीच में रखें और उसके निचले हिस्से को उपयुक्त विक स्टिकर से चिपका दें। ऊपर से दो पेंसिल या बाती होल्डर की मदद से इसे सीधा रखें, ताकि वैक्स डालते समय बाती अपनी जगह से न हिले।

धीरे-धीरे वैक्स को जार में डालें। जार को पूरा नहीं भरना है, ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ना है। अब इसे समतल जगह पर रखकर ठंडा होने दें। वैक्स पूरी तरह जमने के बाद बाती को लगभग 5-6 मिलीमीटर तक काटें। जार के बाहरी हिस्से पर जूट की रस्सी या रिबन लगाकर सजा सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर की सजावट के लिए कई सारे कैंडल आसानी से तैयार कर सकते हैं।

इस तरह सजाएं

जार के निचले हिस्से या बाहरी किनारे पर जूट की रस्सी लपेटें। इससे कैंडल को देसी और प्राकृतिक लुक मिलेगा।

जार के बाहरी हिस्से को पेंट से छोटे फूलों, पत्तियों या ज्यामितीय डिजाइन से सजा सकते हैं।

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