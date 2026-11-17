सर्दियों के मौसम में डाइट में उन चीजों को शामिल किया जाता है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर हों। इन्हीं में से एक आंवला भी है, जो सर्दियों के मौसम में बाजार में खूब मिलता है। भारतीय घरों में आंवले से कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। सर्दियों में लोग आंवले का अचार, मुरब्बा, चटनी और जूस बनाकर खाते हैं। इसके साथ ही लड्डू का भी खूब सेवन किया जाता है। आप इस सर्दी अगर कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो आंवले के लड्डू बना सकते हैं।

आंवले के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम ताजा आंवला

150 ग्राम गुड़

2 बड़े चम्मच देसी घी

2 बड़े चम्मच बादाम (बारीक कटे हुए)

2 बड़े चम्मच काजू (बारीक कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच किशमिश

2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

आंवले के लड्डू बनाने की आसान विधि

सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धो लें और एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें आंवले डालकर करीब 8-10 मिनट तक उबाल लें। जब आंवले हल्के नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें। इन्हें पानी से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद आंवले की गुठलियां निकाल लें और गूदे को कद्दूकस कर लें या मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें।

इसके बाद एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच देसी घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला डालें और मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक बीच-बीच में चलाते हुए भून लें। जब इसका पानी सूख जाए और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो गैस धीमी कर दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ या बारीक तोड़ा हुआ गुड़ डालें। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघलने तक पका लें। मिश्रण को ज्यादा नहीं पकाना है, वरना लड्डू सख्त हो सकते हैं।

इसके बाद बादाम, काजू, किशमिश और नारियल का बुरादा डालकर अच्छी तरह मिला दें। अंत में इलायची पाउडर और बचा हुआ एक बड़ा चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला दें। जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो गैस बंद कर दें। मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें। जब यह हल्का गर्म रह जाए और हाथों से छूने लायक हो जाए, तो हथेलियों पर थोड़ा घी लगाएं। अब मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लेकर गोल लड्डू बना लें। इन्हें पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखकर कुछ दिनों तक खा सकते हैं।

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