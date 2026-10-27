दीवाली के मौके पर लोग अपने घरों की खास तरह से सजावट करते हैं। इस दौरान झालर, कैंडल, दीये, रंगोली और तरह-तरह के सजावटी चीजों से घर को सजाते हैं। इन सबके साथ मुख्य दरवाजे और घर के मंदिर पर तोरण भी लगाए जाते हैं। तोरण घर को पारंपरिक लुक देने में मदद करता है। वैसे तो बाजार में एक से बढ़कर एक सजावटी तोरण मिलते हैं, लेकिन आप इसे घर पर भी पारंपरिक तरीके से बना सकते हैं।

दरअसल, हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम तोरण बनाने में कर सकते हैं। साड़ी भी इन्हीं में से एक है। अगर आपके पास को पुरानी सूती साड़ी रखी है, तो इससे कई तरह के खूबसूरत तोरण बनाए जा सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

जरूरी सामान

पुरानी सूती साड़ी

कैंची

सुई और धागा

मोती और सजावटी लेस

मजबूत डोरी या कपड़े की पट्टी

गोंद

पारंपरिक तोरण बनाने का तरीका

तोरण बनाने के लिए ऐसी सूती साड़ी चुनें, जो थोड़ी नई हो लेकिन इस्तेमाल न हो। दीवाली के लिए लाल, पीला, नारंगी और हरा रंग बेहतर होता है। अगर साड़ी पर सुनहरे बॉर्डर या सुंदर प्रिंट हैं, तो उन्हें भी तोरण में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कैंची की मदद से कपड़े की लंबी पट्टियां काट लें। पट्टियों की चौड़ाई अपने डिजाइन के अनुसार रखें। करीब 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टियां काट सकते हैं। तोरण में फूल या लटकन बनानी है, तो उसके लिए अलग से छोटे कपड़े के टुकड़े काटकर रख लें।

अब काटी गई कपड़े की पट्टियों से तोरण का मुख्य आधार तैयार करें। इसके लिए तीन लंबी पट्टियां लें और उन्हें आपस में गूंथकर चोटी जैसा आकार दें। पट्टियों को एक-दूसरे पर मोड़कर सिलाई की मदद से मजबूत पट्टी बना सकते हैं। तोरण की लंबाई अपने दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से तय करें। अगर आप इसे नीचे की ओर झुका हुआ रखना चाहते हैं, तो आधार को हल्का घुमावदार आकार दें। दोनों सिरों पर कपड़े की मजबूत डोरी या लूप सिल दें, ताकि इसे आसानी से हुक पर लटकाया जा सके।

तोरण को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कपड़े के फूल लगाए जा सकते हैं। इसके लिए साड़ी के बचे हुए कपड़े से छोटे-छोटे चौकोर या गोल टुकड़े काट लें। इन्हें मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें और बीच में सुई-धागे से टांके लगाकर फूल तैयार करें। जब तोरण का आधार और फूल तैयार हो जाएं, तो उसे सुनहरी गोटा-पट्टी, मोती, छोटी घंटियों या सजावटी लेस से सजा दें।

तोरण के नीचे की तरफ लटकन लगाने से इसकी सुंदरता और बढ़ सकती है। इसके लिए साड़ी के बचे हुए कपड़े की छोटी पट्टियां काट लें। इन्हें एक साथ मोड़कर ऊपर की तरफ धागे से बांध दें, जिससे लटकन जैसा आकार बन जाए। कपड़े की छोटी-छोटी गेंदें, गूंथी हुई डोरियां या मोतियों की लड़ियां भी लगा सकते हैं। जब तोरण पूरी तरह तैयार हो जाए, तो उसे दरवाजे पर लगाने से पहले एक बार जांच लें कि सभी फूल, मोती और लटकन मजबूती से जुड़े हैं या नहीं। इसके बाद दोनों सिरों पर लगे लूप की मदद से उसे दरवाजे के ऊपर टांग दें।

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