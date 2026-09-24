लोग अपनी बालकनी, छत और गार्डन में तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूल और हरे-भरे पौधे लगाते हैं। ये पौधे वातावरण को ताजा रखने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब गमले आकर्षक होते हैं। हालांकि, ये गमले थोड़े महंगे मिलते हैं। लेकिन आज के समय में घर पर गमले बनाना कोई कठिन काम नहीं है। घर में रखी कुछ पुरानी और बेकार पड़ी चीजों की मदद से आप आसानी से सुंदर गमले बना सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बाल्टी और रस्सी है तो इससे खूबसूरत रिंग डिजाइन वाला सीमेंट का गमला बना सकते हैं।

इसमें रस्सी की मदद से रिंग यानी गोल-गोल उभरा हुआ डिजाइन बनाया जाता है, जिससे गमला खूबसूरत नजर आता है। इसे आप बालकनी, छत, बरामदे या घर के प्रवेश द्वार पर रखा जा सकता है।

जरूरी सामान

पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी

मोटी कॉटन या जूट की रस्सी

सीमेंट

बारीक रेत

पानी

एक छोटा प्लास्टिक का कप या दूसरी छोटी बाल्टी (अंदर का आकार बनाने के लिए)

तेल या वैसलीन

मजबूत टेप

रबर के दस्ताने

सीमेंट मिलाने के लिए पुराना बर्तन

सैंडपेपर

गमला बनाने का तरीका

सबसे पहले जिस पुरानी बाल्टी को गमले के लिए इस्तेमाल करना है, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद बाल्टी के अंदर हल्का सा तेल या वैसलीन लगाएं। इससे सूखने के बाद सीमेंट का गमला आसानी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। अब बाल्टी के बाहर मोटी रस्सी को गोल-गोल घुमाते हुए लपेटें। हर चक्कर के बीच लगभग समान दूरी रखें। रस्सी को बिल्कुल पास-पास भी लगा सकते हैं।

रस्सी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए बीच-बीच में टेप का इस्तेमाल करें। अब एक हिस्सा सीमेंट में लगभग 2 से 3 हिस्से बारीक रेत मिलाएं। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिश्रण बना लें। मिश्रण न बहुत पतला और न ही बहुत सूखा होना चाहिए। अब बाल्टी की बाहरी सतह पर सीमेंट का मिश्रण लगाना शुरू करें। हाथ या किसी पुराने स्पैटुला की मदद से इसे चारों तरफ समान मोटाई में फैलाएं। रस्सी के कारण सतह पर गोल-गोल उभार बनते जाएंगे।

गमले की दीवार लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखें। अब सीमेंट लगी बड़ी बाल्टी के बीच में छोटी बाल्टी रखें। छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी के बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए। गमले के निचले हिस्से में पानी की निकासी के लिए एक-दो छेद रखें। इसके लिए गमले के नीचे पाइप या स्ट्रॉ का टुकड़ा लगा सकते हैं। सीमेंट लगाने के बाद गमले को 24 से 48 घंटे तक सूखने और सेट होने दें। इसके बाद बाहरी बाल्टी और अंदर रखी छोटी बाल्टी को धीरे-धीरे निकालें।

जब गमला पूरी तरह सूख जाए तो किनारों को सैंडपेपर की मदद से घिसकर चिकना कर लें। रस्सी की वजह से गमले की सतह पर गोल-गोल रिंग उभरी हुई दिखाई देगी, जिससे यह सामान्य सीमेंट के गमले से अलग और डिजाइनर नजर आएगा।

मॉडर्न लुक देने के लिए रिंग वाले हिस्से को एक रंग और बाकी गमले को दूसरे रंग में पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रस्सी के डिजाइन को जूट जैसा प्राकृतिक रंग देकर गमले को रस्टिक लुक भी दिया जा सकता है।

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