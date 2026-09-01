पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग अपने घर और मंदिर की साफ-सफाई करने के साथ-साथ उन्हें खूबसूरती से सजाते हैं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए विशेष रूप से एक सुंदर झूला या पालना भी सजाया जाता है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को विराजमान किया जाता है। आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद भक्त उन्हें पालना में झुलाते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं।

ठाकुर जी के लिए खूबसूरत झूले बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप घर पर भी झूला तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान या मेहनत की जरूरत नहीं होती। आप कार्डबोर्ड और आइसक्रीम स्टिक की मदद से आसानी से झूला तैयार कर सकते हैं, हालांकि आइसक्रीम स्टिक साफ और इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं घर पर ठाकुर जी के लिए किस तरह सुंदर झूला बनाएं और उसकी किस तरह सजावट करें।

झूला बनाने के लिए जरूरत के सामान

मोटा कार्डबोर्ड

आइसक्रीम स्टिक

मजबूत धागा या सजावटी रिबन

फेविकोल या हॉट ग्लू

कैंची या कटर

रंगीन कागज या कपड़ा

मोती वाली लेस या गोटा

कृत्रिम फूल और पत्तियां

छोटा कुशन या मुलायम कपड़ा

स्टेप 1

सबसे पहले मोटे कार्डबोर्ड का एक आयताकार टुकड़ा काट लें। इसका आकार लड्डू गोपाल की मूर्ति के हिसाब से रखें। बेस इतना बड़ा हो कि मूर्ति आराम से रखी जा सके। अब बेस को मजबूत बनाने के लिए कार्डबोर्ड की दो-तीन समान परतें काटकर एक-दूसरे के ऊपर चिपका दें। इसे अच्छी तरह सूखने दें।

स्टेप 2

जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो आइसक्रीम स्टिक को बेस के चारों किनारों पर लगाएं। इसके बाद कुछ स्टिक को खड़ा करके छोटी-सी रेलिंग बनाएं। स्टिक को आप अपनी पसंद के अनुसार बराबर दूरी पर लगा सकते हैं। पूरा ढांचा तैयार होने के बाद इसे मनपसंद रंग से पेंट कर दें। पीला, नीला, सुनहरा या लाल रंग जन्माष्टमी की सजावट के लिए खूबसूरत लग सकता है। अब रंग को पूरी तरह सूखने दें।

स्टेप 3

बेस के चारों कोनों पर सावधानी से छोटे छेद करें। चारों छेद एक-दूसरे के बराबर दूरी पर हों, ताकि झूला टेढ़ा न हो। चारों छेदों में बराबर लंबाई के मजबूत रिबन या धागे बांधें। चारों डोरियों को ऊपर की तरफ एक साथ बांध दें। ध्यान रखें कि गांठ मजबूत हो।

स्टेप 4

अब झूले के बेस पर सुंदर कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर छोटा-सा मुलायम कुशन रख सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल को झूले में आराम से विराजमान किया जा सकेगा। इसके बाद झूले के चारों तरफ मोती की लेस, गोटा, रिबन और फूलों से सजावट करें। चाहें तो कोनों पर छोटे कृत्रिम फूल भी लगा सकते हैं। साथ में एक मोरपंख भी लगा सकते हैं।

स्टेप 5

सजावट पूरी होने के बाद झूले को किसी मजबूत और स्थिर जगह पर रखें। इसके बाद लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर झूले में विराजमान करें। इस तरह आप घर पर ही आसानी से कम समय में अपने ठाकुर जी के लिए एक सुंदर झूला तैयार कर सकते हैं।

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