महिलाओं के पास सूट, साड़ी, ड्रेस, वेस्टर्न वियर से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक का बड़ा कलेक्शन होता है। इसके साथ ही उनकी अलमारी में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश कुर्तियों का भी अच्छा-खासा कलेक्शन मौजूद होता है। समय के साथ जब ये कुर्तियां पुरानी हो जाती हैं या फिर फैशन ट्रेंड से बाहर हो जाती हैं, तो अक्सर इन्हें फेंक दिया जाता है या अलमारी के किसी कोने में रख दिया जाता है।

लेकिन इन पुरानी कुर्तियों को फेंकने के बजाए आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। खासतौर पर जो कुर्तियां ज्यादा पुरानी या खराब नहीं हुई हैं, उनसे आप अपनी बेटी के लिए कई खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेसेस तैयार कर सकती हैं। इससे न केवल पुराने कपड़ों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि कम खर्च में बच्चों के लिए नए और आकर्षक आउटफिट्स भी तैयार हो जाएंगे। आइए जानते हैं, पुरानी कुर्तियों से बेटी के लिए कौन-कौन सी ड्रेस तैयार की जा सकती हैं।

फ्रॉक बनाएं

अगर आपके पास पुरानी कॉटन, रेयॉन या फ्लोरल प्रिंट वाली कुर्तियां हैं, तो उससे छोटी बच्चियों के लिए खूबसूरत फ्रॉक तैयार की जा सकती है। इसके लिए अनारकली या ए-लाइन कुर्तियों को ले सकते हैं क्योंकि इनमें पहले से ही पर्याप्त घेरा होता है। कुर्ती के नीचे वाले हिस्से का उपयोग फ्रॉक की स्कर्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं, ऊपरी हिस्से से बॉडी तैयार की जा सकती है। यदि कुर्ती पर कढ़ाई, लेस या सुंदर प्रिंट है, तो उसे फ्रॉक के डिजाइन का हिस्सा बनाकर बिना ज्यादा मेहनत के आकर्षक लुक दिया जा सकता है।

टॉप या छोटी कुर्ती

बड़ी साइज की पुरानी कुर्ती की मदद से आप अपनी बेटी के लिए टॉप और छोटी कुर्ती बना सकती हैं। इसके लिए बच्चे के नाप के अनुसार कपड़े को काटकर सिलाई करनी होती है। अगर कुर्ती के गले पर सुंदर एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट है, तो उसे उसी तरह रखते हुए कपड़े को और भी स्टाइलिश टॉप या कुर्ती बना सकती हैं।

बेबी रोमपर

छोटे बच्चों के लिए बेबी रोमपर काफी उपयोगी होता है। इसे आप नरम कॉटन की पुरानी कुर्ती से तैयार कर सकती हैं। कुर्ती के बिना घिसे हुए हिस्सों का उपयोग करके बच्चे के नाप के अनुसार पैटर्न काटकर सिलाई की जाती है, जिसके बाद रोमपर तैयार हो जाता है।

नाइट सूट

बच्चों के लिए मुलायम और आरामदायक नाइट सूट बनाने के लिए आप कॉटन की पुरानी कुर्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप आरामदायक पाजामा और टॉप तैयार कर सकती हैं।

स्कर्ट बनाएं

अगर आपके पास अनारकली, फ्लेयर वाली या लंबे घेरे वाली कुर्तियां हैं तो आप इससे बेटी के लिए सुंदर स्कर्ट बना सकती हैं। कुर्ती का निचला हिस्सा अगर डिजाइनदार है तो उसमें केवल इलास्टिक लगाकर स्कर्ट तैयार कर सकती हैं। इसके साथ ही कुर्ती पर गोटा-पट्टी, लेस या प्रिंटेड बॉर्डर है, तो यह स्कर्ट को और भी आकर्षक बना सकता है।

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