शाम के समय हल्की भूख लगने पर कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्या खाया जाए जो हेल्दी होने के साथ ही स्वादिष्ट भी हो। इस दौरान हल्का भोजन करना बेहतर माना जाता है, ताकि पेट ज्यादा भारी न लगे और रात के खाने के लिए भी जगह बनी रहे। हालांकि, इस दौरान कुछ चटपटा खाने का भी मन करता है, जिसके चलते कई लोग समोसे, कचौड़ी या पैकेट वाले स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। लेकिन इनका अधिक सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।

भारतीय खान-पान में कई ऐसे व्यंजन हैं जो शाम की हल्की भूख के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। खासकर चाट, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी होती हैं। कई तरह की चाट ऐसी हैं जिन्हें कम तेल और पौष्टिक सामग्री के साथ घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शाम की हल्की भूख को भी शांत करने में मदद करते हैं। यहां 3 चटपटी और हेल्दी चाट की रेसिपी साझा की गई है, जिन्हें आप बेहद कम समय में तैयार कर सकते हैं।

आलू-मूंगफली चाट

शाम की हल्की भूख लगने पर आप आलू और मूंगफली की स्वादिष्ट चाट तैयार कर सकते हैं। यह टेस्टी, हेल्दी और कम समय में आसानी से बनने वाली चाट है।

आलू-मूंगफली चाट के लिए सामग्री

2 उबले हुए आलू

आधा कप भूनी हुई मूंगफली

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटी हुई)

1 चम्मच चाट मसाला

आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 नींबू का रस

नमक स्वादानुसार

आलू-मूंगफली चाट बनाने की आसान विधि

सबसे पहले उबले हुए आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बड़े बर्तन में आलू, मूंगफली, प्याज और हरी मिर्च डाल दें। इसके बाद ऊपर से चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर चटपटी आलू-मूंगफली की चाट सर्व करें।

2- क्रिस्पी कॉर्न चाट

शाम की हल्की भूख लगने पर आप बेहद ही कम समय में क्रिस्पी कॉर्न चाट तैयार कर सकते हैं। यह हल्की होने के साथ ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होती है। आइए जानते हैं इसके बनाने की विधि।

क्रिस्पी कॉर्न चाट बनाने के लिए सामग्री

1 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 बरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया

आधा नींबू

आधा चम्मच चाट मसाला

नमक स्वादानुसार

क्रिस्पी कॉर्न चाट बनाने की आसान विधि

क्रिस्पी कॉर्न चाट बनाने के लिए उबले हुए कॉर्न को एक बाउल में डाल लें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया मिला लें। इसके बाद नमक, चाट मसाला और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपकी क्रिस्पी कॉर्न चाट बनकर तैयार है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं।

चना चाट

शाम की हल्की भूख के लिए कोई स्वादिष्ट, पेट भरने वाला और हेल्दी विकल्प तलाश रहे हैं, तो चना चाट एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। काले चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।

चना चाट बनाने के लिए सामग्री

1 कप उबले हुए काले चने

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 खीरा (बारीक कटा हुआ)

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

नमक स्वादानुसार

चना चाट बनाने की आसान विधि

एक बड़े बाउल में उबले हुए चने, प्याज, टमाटर और खीरा डाल दें। इसके बाद चाट मसाला, भुना जीरा, नमक और नींबू का रस मिलाएं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऊपर से हरा धनिया डाल दें। आपका चना चाट तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं।

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