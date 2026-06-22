Masoor Dal Recipes: मसूर दाल किसी सुपरफूड से कम नहीं है जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मानी जाती है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्वों से भरपूर यह दाल शरीर को एनर्जी देने का भी काम करती है। ज्यादातर लोग मसूर दाल को केवल दाल या सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट और हेल्दी दाल से आप कई तरह की डिशेज बना सकते हैं।

अगर आप रोजाना एक जैसी दाल खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। सुबह का हेल्दी नाश्ता हो या हल्की भूख मिटानी हो, या मेहमानों के लिए कुछ नया बनाना हो, मसूर दाल की ये रेसिपी खाने के स्वाद को दोगुना कर देंगी।

मसूर दाल ढोकला

मसूर दाल ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले भीगी हुई मसूर दाल, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर बैटर तैयार कर लें। इसमें सूजी, दही और नमक डालकर मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस और बेकिंग सोड़ा डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब एक प्लेट में घी लगाकर इस बैटर को डालें और स्टीम होने के लिए रख दें। ढोकला तैयार हो जाए तो इसमें राई, जीरा और करी पत्ते का तड़का लगाएं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें।

मसूर दाल अप्पे

अप्पे बनाने के लिए आप ढोकले वाला मसूर दाल का बैटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अप्पे पैन को गरम करें और उसमें थोड़ा मक्खन लगाएं। अब हर खाने में एक चम्मच बैटर भरें और धीमी आंच पर पकने दें। अप्पे जब एक तरफ से सिक जाएं तो उन्हें दूसरी तरफ पलटकर भी पकाएं। तैयार अप्पे को हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यह रेसिपी पसंद आ सकती है।

मसूर दाल टिक्की

शाम के समय चाय के साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हैं तो मसूर दाल की टिक्की अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में उबले आलू को मैश कर लें। इसमें भीगी हुई मसूर दाल, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सभी मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इससे छोटी-छोटी टिक्की बनाएं। इसके बाद पैन पर हल्का तेल डालकर टिक्कियों को दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें। जब यह पक जाए तो इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।