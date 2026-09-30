कई फूल सर्दियों के मौसम में खिलते हैं, जिनमें से एक गेंदा भी शामिल है। ठंड के मौसम में इसके पौधे जहां भी होते हैं वो फूलों से भर जाते हैं। आजकल शहर में रहने वाले लोग अपनी बालकनी में कई तरह के फूल और पौधे लगाते हैं। अगर आपने भी अपनी बालकनी, छत या गार्डन में गेंदा का पौधा लगा रखा है, तो इस सर्दी उसमें अधिक फूल के लिए घर पर खाद बना सकते हैं।

ज्यादातर लोग गमलों में खाद डालने के लिए बाजार से फर्टिलाइजर खरीदते हैं। लेकिन सब्जियों, फलों व अन्य चीजों के छिलकों की मदद से आप घर पर भी फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। दरअसल, इसके लिए मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व होना जरूरी है। खासकर गमले में लगे पौधों को समय-समय पर जैविक खाद देने से पौधे की ग्रोथ और फूल आने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं गेंदे के पौधे में अधिक फूल पाने के लिए घर पर किस तरह फर्टिलाइजर तैयार करें।

1- केले के छिलके से बनाएं खाद

पौधे के लिए घर पर जैविक खाद तैयार करने में केले के छिलके इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल, केले के छिलकों में पोटैशियम समेत कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की सामान्य ग्रोथ और फूल आने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।

बनाने का तरीका

2-3 केले के छिलके छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें अच्छी तरह सुखा लें। सूखने के बाद इन्हें मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को एयरटाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं। एक मध्यम आकार के गमले में 1-2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर मिट्टी की ऊपरी परत में मिला सकते हैं। इसके बाद पानी दे दें। इसे आप 15-20 दिन में एक बार दे सकते हैं।

2- सरसों की खली से बनाएं खाद

बागवानी में इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद में से एक सरसों की खली भी है। इसमें पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में ही देना चाहिए।

कैसे बनाएं सरसों की खली से खाद

सरसों की खली को सीधे ज्यादा मात्रा में मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। इसे पानी में भिगोकर पतला करके इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। थोड़ी मात्रा में खली को पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए रख दें। इस्तेमाल से पहले इसे पर्याप्त पानी में मिलाकर पतला कर लें। गमले की मिट्टी में डालते समय तने पर सीधे डालने की भूल न करें।

3- पुरानी गोबर भी है काम की

सिर्फ गेंदे के पौधे ही नहीं बल्कि अन्य पौधों के लिए पुरानी गोबर की खाद बेहतर मानी जाती है। हालांकि, यह अच्छी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए। इसे आप गेंदे के पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं। यह मिट्टी की संरचना और जैविक पदार्थ को बेहतर करने में मदद कर सकती है।

खाद डालने का तरीका

पुरानी गोबर की खाद गमला तैयार करते समय मिट्टी में मिलाना बेहतर माना जाता है। पहले से लगे पौधे में भी थोड़ी मात्रा में इसे ऊपर की मिट्टी में मिला सकते हैं।

खाद डालने का सही तरीका

खाद डालने से पहले गमले की ऊपरी मिट्टी को ढीला करें।

तने से कुछ दूरी पर खाद डालना चाहिए।

गमले की मिट्टी के ऊपरी परत में खाद मिलाना सही माना जाता है।

खाद डालने के बाद हल्का पानी का डाल दें।

गेंदे के पौधे को अच्छे फूलों के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कई घंटे सीधी धूप मिल सके। कम रोशनी में पौधा कमजोर हो सकता है। इसके साथ ही जम गमले की ऊपरी परत सूखी लगे, तब पानी देना चाहिए। साथ ही समय-समय पर पौधे की छंटाई भी करते रहें, खासकर खराब पत्तियों और टहनियों को हटाना बेहतर माना जाता है। इससे पौधे में नई शाखाओं और फूलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या की सही पहचान और उचित देखभाल के लिए बागवानी विशेषज्ञ की सलाह लें।

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