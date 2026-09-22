देश की सेवा से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, जिनके लिए निजी जिंदगी के कई फैसले पीछे छोड़ने पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल (Major Rishabh Singh Sambyal) जो तीन साल तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के Aide-de-Camp (ADC) रहे। 12 साल सेना में सेवा देने के बाद हाल ही में रिटायर हुए संब्याल ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ADC की जिम्मेदारी निभाने के दौरान शादी और परिवार से जुड़ी जिंदगी को लेकर उन्हें बड़ा निजी त्याग करना पड़ा। उन्होंने यह भी माना कि इस दौरान उन्हें अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उन्होंने उसी भावना को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की।

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने बताया कि ADC की भूमिका निभाते समय शादी को लेकर एक शर्त होती है। उनके मुताबिक, ADC के तौर पर नियुक्त अधिकारी को शादी नहीं करनी होती और परिवार से भी दूरी बनाए रखनी पड़ती है। संब्याल ने इसे अपनी जिंदगी का “सबसे बड़ा त्याग” बताया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी के दौरान वह आम व्यक्ति की तरह बाहर जाकर अपनी जिंदगी का आनंद भी नहीं ले सकते थे।

उन्होंने यह बात पॉडकास्टर राज शमानी के साथ बातचीत में कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस वजह से उन्हें अकेलापन महसूस होता था, तो उन्होंने माना कि हां, ऐसा होता था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह उस अकेलेपन को सकारात्मक चीज में बदलने की कोशिश करते हैं।

ADC के लिए शादी से जुड़ी क्या शर्त है?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति के ADC के लिए शादी न करने की शर्त नियुक्ति के समय अधिकारी को पता होती है और यह स्वैच्छिक आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ अधिकारी इस शर्त के कारण पद स्वीकार करने से पीछे हट चुके हैं। इस व्यवस्था के पीछे उद्देश्य यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की सेवा में तैनात अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर पूरा ध्यान दे सके और जरूरत पड़ने पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे।

बड़ा त्याग करने के बाद मन पर क्या पड़ता है असर ?

साइकोलॉजिस्ट डॉ. रिम्पा सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि जब कोई व्यक्ति शादी या सामान्य पारिवारिक जिंदगी जैसा बड़ा निजी त्याग अपनी इच्छा से और किसी खास उद्देश्य के लिए करता है, तो उसके लिए उस फैसले के साथ तालमेल बैठाना इस बात पर निर्भर करता है कि वह इसे एक सार्थक चुनाव मानता है या सिर्फ किसी चीज से वंचित होना।

उनके मुताबिक, किसी फैसले को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा या उसे यह नहीं लगेगा कि चीजें अलग हो सकती थीं। इसका मतलब है कि वह अपने नुकसान को स्वीकार करते हुए चुनी हुई जिंदगी में कोई उद्देश्य और मायने तलाश पाए।

अकेलेपन के साथ भी संतुष्ट कैसे रहा जा सकता है?

डॉ. के मुताबिक, मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालने का एक तरीका सोचने के नजरिए में बदलाव लाना है। यानी सिर्फ यह सोचने के बजाय कि “मैंने क्या खो दिया?”, धीरे-धीरे यह देखना कि “मेरी मौजूदा जिंदगी से मैं क्या बना सकता हूं?”

वह यह भी कहती हैं कि इसका मतलब हर समय खुद को सकारात्मक दिखाना नहीं है। अकेलापन, निराशा या किसी चीज की कमी महसूस होना भी स्वाभाविक भावनाएं हैं। इन्हें दबाकर सिर्फ खुश रहने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है।

उनके मुताबिक, स्वस्थ तरीके से किसी फैसले को स्वीकार करने में मुश्किल भावनाओं के साथ संतुष्टि, उद्देश्य और कृतज्ञता जैसी भावनाओं के लिए भी जगह होती है।

त्याग को हमेशा रोमांटिक नजर से देखना जरूरी नहीं

डॉ. के मुताबिक, किसी बड़े त्याग का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी मुश्किल भावनाओं को नजरअंदाज करे। जरूरी यह है कि वह अपनी जिंदगी में अपनी पसंद, लोगों से जुड़ाव और किसी उद्देश्य की भावना बनाए रखे और यह स्वीकार करने की आजादी भी हो कि उसके फैसले की भावनात्मक कीमत हो सकती है।

यानी किसी मुश्किल फैसले के बाद शांति का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में अकेलापन पूरी तरह खत्म हो जाए या हर चीज वैसी ही हो जैसी हमने कभी सोची थी। कभी-कभी इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी को स्वीकार करके उसमें भी कोई अर्थ तलाश सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी मानसिक या भावनात्मक समस्या के लिए योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।