महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन कई श्रद्धालु व्रत रखे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर भक्त पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं। ऐसे में उपवास के दौरान कई बार शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। इसलिए इस दौरान कुछ पौष्टिक खाना भी जरूरी होता है।

अगर आप भी महाशिवरात्रि पर व्रत रखे हुए हैं, तो साबूदाना खिचड़ी एक परफेक्ट और लोकप्रिय ऑप्शन हो सकता है। यह स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ पेट के लिए हल्की और लंबे समय तक एनर्जी देने वाली डिश है।

बॉडी को मिलती है एनर्जी

साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। व्रत के दौरान इसके सेवन से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। वहीं, मूंगफली, आलू और हल्के मसाले इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं।

साबूदाना बनाने की सामग्री

साबूदाना- 1 कप

उबले आलू- 2

भुनी मूंगफली- आधा कप

हरी मिर्च- 2

सेंधा नमक- स्वादानुसार

एक बड़ा चम्मच घी

नींबू का रस

साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाएं?

साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को दो घंटे पहले भिगो लें। इसके बाद एक कढ़ाही में घी डालें। फिर इसमें उबले और कटे हुए आलू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डालें। इसके बाद भीगा हुआ साबूदाना, सेंधा नमक और चाहें तो हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब दाने अलग-अलग दिखने लगें, तो गैस बंद कर दें। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सर्व करें।