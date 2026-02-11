12 Jyotirlinga kaha par hai naam: शिवभक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ज्यादा महत्व रखता है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। भगवान शिव के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। भारत में अलग-अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर यहां परिवार के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। आइए जानें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम समेत संपूर्ण यात्रा गाइड।

1- सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात ( Somnath Jyotirlinga )

12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नाम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन: वेरावल रेलवे स्टेशन (7 किमी)

2- मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश (Sri Mallikarjuna Swamy Temple)

यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस स्थान को दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन (85 किमी)

नांदयाल रेलवे स्टेशन (158 किमी)

कर्नूल रेलवे स्टेशन (180 किमी)

3- महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश (Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple)

इस ज्योतिर्लिंग पर सालभर भीड़ रहती है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। यह भगवान शिव का दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए दुनियाभर में भक्त पहुंचते हैं।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन (UJN) – मंदिर से सिर्फ 2-3 किमी दूर

4- ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश (Shri Omkareshwar Jyotirlinga Temple)

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी का प्रवाह ‘ॐ’ का आकार बनाता है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन (OM) – 12 किमी दूर

खंडवा रेलवे स्टेशन (KNW) – 66 किमी दूर

5- केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड (Shri Kedarnath Jyotirlinga Temple)

केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर बना है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

ऋषिकेश रेलवे स्टेशन (RKSH) – 216 किमी दूर

हरिद्वार रेलवे स्टेशन (HW) – 240 किमी दूर

6- भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र (Bhimashankar Temple)

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्रि पर्वत पर स्थित है। इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

पुणे रेलवे स्टेशन (PUNE) – 110 किमी दूर

मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) – 210 किमी दूर

7- काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश (Shri Kashi Vishwanath Temple)

विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में बना है। यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

वाराणसी जंक्शन (BSB) – 4 किमी दूर

मुगलसराय जंक्शन (DDU) – 16 किमी दूर

8- त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र (Trimbakeshwar Jyotirling Temple)

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास बना है। प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए यह जगह काफी फेमस है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

नासिक रोड रेलवे स्टेशन (NK) – 28 किमी दूर

9- वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड (Shree Baba Baidyanath Jyotirlinga Mandir Deoghar)

वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन (BDME) – 2 किमी दूर

जसीडीह जंक्शन (JSME) – 8 किमी दूर (मुख्य रेलवे स्टेशन)

10- नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात (Shri Nageshwar Jyotirlinga Temple)

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ‘नागों का ईश्वर’।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

द्वारका रेलवे स्टेशन (DWK) – 18 किमी दूर

ओखा रेलवे स्टेशन (OKHA) – 30 किमी दूर

11- रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु (Rameshwaram Jyotirlinga)

रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम का समुद्र तट बेहद सुंदर है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

रामेश्वरम रेलवे स्टेशन (RMM) – 1.3 किमी दूर

12- घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र (Shree Ghushmeshwar Mahadev Jyotirling Mandir)

घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। यह काफी प्रसिद्ध है।

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, हैदराबाद और दिल्ली से औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तक टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं।